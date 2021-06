Zaujímavé rozdiely v cenách akcií farmaceutických firiem úspešných pri Covid-19

Aj keď sú farmaceutické spoločnosti Moderna, Pfizer, BioNTech a AstraZeneca podobne úspešné pri vývoji a predaji vakcíny na Covid-19, na vývoji ich akcií sa úspech prejavil výrazne odlišne.

Farmaceutické spoločnosti, ktoré dokázali najrýchlejšie vyvinúť vakcínu na koronavírus vyťažili najviac z recesie z ktorej sa pomaly spamätávame. Najznámejšie farmaceutické spoločnosti spojené s koronavírusom sú: Moderna, Pfizer, BioNTech a konzorciu AstraZeneca. Spoločnosti aj v súčasnosti zásobujú najväčšiu časť sveta vakcínou na koronavírus, ktorú vyvinuli, dostali stimuly od vlád a uzavreli kontrakty na veľký objem budúcich dodávok.

Účinnosť vakcíny

Svetová zdravotnícka organizácia schválila vakcíny od Moderny, Pfizer/BioNtech ako aj konzorcia AstraZenecy/Oxfordskej univerzity na núdzové použitie a na základe údajov z rozsiahlych klinických testov sú bezpečné a účinné.

Najvyššiu účinnosť rozsiahleho klinického testovania podľa svetovej zdravotníckej organizácii (WHO) zaznamenala vakcína od Pfizer/BioNtech s 95 %, Moderny 94,1% a nakoniec výrazne nižšiu 63% účinnosť vykázala európska vakcína od AstraZenecy. Na druhej strane však WHO zverejnilo, že na zvládnutie pandémie COVID‑19 by stačilo rozsiahle očkovanie vakcínou s minimálne 50 % účinnosťou.

Vakcíny na koronavírus, ktoré sa dostali na trh, sa vyrábali na základe povolení na núdzové použitie a neprešli úplným schvaľovacím procesom. Mnohé z chorôb, na ktoré sa spoločnosti mRNA zameriavajú vo svojich laboratóriách, budú pravdepodobne v budúcnosti musieť pred schválením podstúpiť oveľa dlhší proces.

S výnimkou spoločnosti Pfizer by sa teda všetky spoločnosti s mRNA vakcínou mohli považovať za špekulatívne. Aj keď boli s COVID-19 dokázané určité výhodné aspekty technológie mRNA, nemusí to nutne znamenať, že sa preukázalo, že mnohé ďalšie rôzne aspekty technológie mRNA sú úspešné pri zložitejších chorobách, ako je HIV alebo rakovina.

Priložený graf zaznamenáva vývoj ceny akcií od roku 2020. BioNtech (sviečkový graf) +531,48%, Pfizer (oranžova čiara) +5,33%, Moderna (tyrkysová čiara) +1018,11% a AstraZeneca (žltá čiara) +12,60%.

ProfitLevel-Ako na cenu akcii vplyva uspech pri vakcine Covid-19 (ProfitLevel-Baloga)

Informácie o vývoji hodnoty akcií BioNtech je možné nájsť na: https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NASDAQ%3ABNTX

Informácie o vývoji hodnoty akcií Pfizer je možné nájsť na: https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NYSE%3APFE

Informácie o vývoji hodnoty akcií Moderna je možné nájsť na: https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NASDAQ%3AMRNA

Informácie o vývoji hodnoty akcií AstraZeneca je možné nájsť na: https://www.tradingview.com/chart/?symbol=NASDAQ%3AAZN

Zdroj: Tradingview.com

Tržby spoločností Moderna a BioNTech tento štvrťrok explodovali, no v priebehu budúceho alebo dvoch rokov sa však môžu dramaticky spomaliť, pretože dopyt po vakcíne COVID-19 bude klesať. Trhová kapitalizácia spoločností nám z časti predznamenáva, že po odznení koronavírusu, spoločnosti budú čerpať aj z iných liekov, ktoré majú v portfóliu.

Názov spoločnosti Trhová kapitalizácia (mld. USD) Pomer ceny k tržbám Návratnosť vlastného imania (%) Medziročný rast tržieb (%) Čistá marža (%) Pfizer 219,15 4,97 16,67 21,23 24,00 Moderna 82,74 30,21 21,83 24112,5 21,88 BioNTech 56,34 19,86 80,65 7992,11 47,81 AstraZeneca 147,32 7,69 29,68 9,25 14,42

Zdroj: Vlastné spracovanie L. Baloga, ProfitLevel

Všeobecne sa až tak nesústredím na veľkú farmaceutiku, pretože sa mi páčia veci v ranom štádiu, ktoré majú obrovský potenciál rastu, čo reflektuje jej úspešnosť, ako je to v prípade spoločností BioNTech alebo Moderna. Kuriózne je, že zatiaľ čo spoločnosť Pfizer bola kľúčovým hráčom pri vyvinutí vakcíny mRNA COVID pre trh, nemalo to takmer žiadny vplyv na jej cenu akcií. Keby bol produkt Pfizer / BioNTech liekom na rakovinu, mohlo by to znamenať výrazne vyšší nárast ceny akcií spoločnosti Pfizer.