Ekonomika eurozóny nádejne ožíva

Ekonomické čísla eurozóny zaznamenali v máji hneď niekoľko pozitívnych signálov. Rekordne narástol optimizmus v prieskume manažérov vo výrobnom sektore a v pásme expanzie je aj index služieb. Stále však existuje riziko spomalenia.

Eurozóna má našliapnuté na rýchle ekonomické oživenie, ako nasvedčujú úžasné makroekonomické dáta zverejnené počas minulého týždňa. Index prieskumu manažérov výrobného sektoru eurozóny (výrobný PMI index) vykázal historické hodnoty, CPI inflácia dosiahla cieľové hodnoty nastavené ECB a PMI index služieb tiež vykazuje postupné oživenie.

Pozitívne indikátory

Najsledovanejší výrobný PMI index eurozóny dosiahol nové historické hodnoty už tretí mesiac po sebe. V súčasnosti sa hodnota indexu pohybuje na úrovni 63,1 bodov, čo je najvyššia hodnota za posledných 24 rokov (od začiatku zhotovovania indexu). Rozvíjajúci sa výrobný sektor prispieva k indikácii, že ekonomika eurozóny v druhom štvrťroku výrazne ožíva. Hlavným dôvodom je májové oživenie rastu PMI indexu služieb, ktorý vykazuje známky oživovaniam ekonomiky.

Zdroj: Investing.com

Ďalší pozitívny náznak návratu do „normálu“ naznačuje pred pár dňami zverejnený medziročný rast inflácie eurozóny v máji. Dáta ukázali, že inflácia rástla 2 % a dosiahla tak nastavený cieľ Európskej centrálnej banky prvýkrát od konca roku 2018, keď ceny energií prudko vzrástli v reakcii na silnejšie oživenie globálnej ekonomiky.

Silný rast produkcie v máji by bol výrazne pozitívnejší, ak by nedošlo k rekordným oneskoreniam dodávok. Ťažkosti s dodávkami a rozsiahly nedostatok vstupov pretrváva, a tak obmedzuje produkciu. To znamená, že firmy nie sú schopné uspokojiť trhový dopyt. S novými objednávkami rastúcimi rýchlejšie ako produkcia bol výpadok výroby v porovnaní s dopytom signalizovaným v máji najväčší za posledných 12 rokov.

Opatrný výhľadový optimizmus

Aj napriek faktorom, ktoré nasvedčujú pokračovaniu rastu inflácie, cenové tlaky pravdepodobne v blízkej budúcnosti ochladnú. Hlavným dôvodom bude otváranie ekonomík, čo prispeje k zlepšeniu globálnych dodávateľských reťazcov. Dopyt sa bude postupne presúvať od tovaru k službám, čo spôsobí tlak na znižovanie cien tovarov, no pomôže udržať stabilné tempo hospodárskeho oživenia. Zmienený scenár je reálny, ak pandémia bude v najbližších mesiacoch ustupovať a ďalšie vlny šírenia pandémie sa nebudú opakovať. Napriek tomu, že pozitívny scenár je pravdepodobnejší, objavujú sa náznaky, že ázijsko-pacifické ekonomiky sú zasiahnuté novou vlnou šírenia pandémie. Z toho vyplýva, že cesta k obnoveniu globálnych dodávateľských reťazcov nie je istá a nebude ani ľahká.