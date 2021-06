Je bitcoin naozaj nová verzia zlata?

Bitcoin je najstaršou a najrozšírenejšou kryptomenou s obrovskou kapitalizáciou. Ani to ho však nemusí ochrániť pred reguláciou a zdanením zo strany vlád, čo mu môže zlomiť krk. Nákup kryptomeny aj dnes zostáva rizikom.

Bitcoin vlastní približne 17% svetovej populácie a 46 miliónov Američanov. Nadnárodné spoločnosti ako Amazon, Microsoft alebo Home Depot ho prijímajú ako bežnú formu platby. Svetom v súčasnosti obiehajú bitcoiny v hodnote približne 36 biliónov dolárov.

V posledných týždňoch sa znova objavujú obavy, že kryptomeny môžu stáť pred ďalšou katastrofou. Výpredaj počas minulého mesiaca zmietol približne 50% hodnoty bitcoinu prepadom na úroveň 30 000 USD. Po bolestivých slovách Elona Muska a činoch čínskej vlády proti kryptomenám, by prepad mohol, ale nemusel znamenať len chvíľkové zakopnutie v rastovom trende.

Široké prijatie investičným svetom

Na druhej strane sa však ozývajú uznávaní investori ako Ray Dalio alebo Carl Icahn, spolu s investičnými bankami JPMorgan a Goldman Sachs, ktoré rozdúchavajú svet digitálnych mien (najmä ethereum a bitcoin). Dôvodov záujmu o kryptomeny môže byť veľa, no z vyjadrení investorov je možné sa domnievať, že primárnym dôvodom je inflácia.

„Myslím si, že súčasná inflácia je prirodzeným manifestom,“ povedal Dalio a dodal, „ešte tu nie je - ale mali sme ju v 70. rokoch a čo sa stane, ak príde, [ľudia] budú hľadať alternatíva uchovávania hodnoty mimo dolára. Teraz je dolár rezervnou menou, ale ak sa budú naďalej tlačiť peniaze, nebude. “

Carl Icahn sa pre Bloomberg Markets Taylor Riggs minulý týždeň vyjadril, že nevlastní žiadne digitálne meny, ale plánuje investovať maximálne 1,5 miliardy dolárov. Jeho preferencia je ethereum, ktoré je možné použiť ako platobný systém aj uchovávateľ hodnoty. Na druhej strane slúži bitcoin iba ako uchovávateľ hodnoty.

Platby kryptomenami

Zatiaľ, čo počet bitcoinových transakcií je oveľa menší ako v prípade spoločností Visa alebo Mastercard, sieť presúva obrovské množstvá peňazí. Bitcoin v skutočnosti nie je konkurencia zmienených spoločností, ale skôr doplnok a riešenie problému poplatkov za platby.

Je ľahké povedať, že bitcoin je pomalý a drahý pri porovnaní s klasickým bankovým prevodom. No pri bližšom pohľade zistíme, že pri priemernej cene 35 dolárov za cezhraničnú platbu je opak pravdou.

Ďalším faktorom sú tarify, ktoré pri prechádzaní platby centralizovaným sprostredkovateľom môžu znamenať ukrojenie z posielanej sumy. V niektorých prípadoch je dokonca potrebné na presun peňazí povolenie a oprávnenie. Ak však ide o kryptomeny, tak so zmienenými obmedzeniami sa ani jedna strana prevodu nepotýka.

Zhrnutie

Zhrnutím zmienených faktorov: aktuálny objem aktivity, potenciálna úspora nákladov pre milióny používateľov, akceptácia rešpektovanými spoločnosťami, prípady použitia v reálnom svete a iba 1-2% celkového vyťaženého objemu používaného na nelegálne účely, tak robia bitcoin bezkonkurenčným.

Na druhej strane je však nutné poznamenať, že napriek vysokým nákladom na prevádzku bitcoinu, je tu aj veľká hodnota. V ideálnom svete bez regulácii vlád, by pravdepodobne bitcoin dosiahol už dávno hodnotu 100 000 dolárov za jednotku, no v našom svete je to skôr stávka na to, že vlády nebudú príliš obmedzovať alebo zdaňovať kryptomeny, ktoré môžu spoločnosť posunúť o krok ďalej.