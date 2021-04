Robinhood: broker, ktorý zmenil finančný svet

Aj keď online obchodných platforiem sú desiatky, táto dokázala dostať k obchodovaniu milióny nových Američanov. Teraz prišiel čas na odmenu v podobe vyššieho ocenenia pri IPO akcií. Klientom neprekáža ani temná stránka platformy.

Všeobecne známy internetový broker, ktorý si zakladá na nulových obchodných províziách a žiadnom minimálnom zostatku na obchodných účtoch, priniesol novú éru účasti pre bežných ľudí na finančných trhoch. Obchodný model umožňuje najmä Američanom s nižšími príjmami vytvárať bohatstvo prostredníctvom vlastníctva akcií, čo sa stalo počas lockdownu a prerušenia športových podujatí veľkým hitom.

Raketová popularita

Spoločnosť sa zo začiatku prezentovala startupovou kultúrou Silicon Valley. Pred niekoľkými rokmi Robinhood oznámil plán na založenie sporiaceho účtu, ale z tohto plánu rýchlo vycúval, keďže kvôli nesplneniu regulácii, nebola Robinhoodu udelená banková licencia.

V súčasnosti sa sústreďuje hlavne na retailových investorov, ktorí podľa údajov tvoria 20 percent denného objemu obchodov. Za prvý kvartál 2020 vzrástol počet nových účtov o neuveriteľné 3 milióny. Robinhood obchodovaním bez poplatkov pritiahol 13 miliónov používateľov aj svojou aplikáciou, ktorá uľahčuje obchodovanie.

Firma sa v súčasnosti snaží dostať na burzu potvrdením, že predložil požiadavku o registráciu IPO spoločnosti Americkej Komisii pre cenné papiere. Ocenenie spoločnosti sa odhaduje na 13 až 40 miliárd dolárov, čo je výrazný nárast oproti hodnote 11,7 miliárd dolárov, na ktorú bola ocenená počas privátneho predaja akcií v minulom roku.

Prvý na svete

V súčasnosti je primárny trh s IPO všeobecne obmedzený na inštitucionálnych investorov, ktorí častokrát nakúpia akcie za výrazne nižšie ceny, než retailoví investori na sekundárnom trhu. Robinhood sa snaží „demokratizovať“ obchodovanie s akciami. Pre používateľov jej obchodnej platformy by to znamenalo možnosť nakupovať akcie už počas prvotnej verejnej ponuky, vrátane akcií jej vlastnej spoločnosti už pri prvotnom kole úpisu akcií.

Používatelia obchodnej aplikácií Robinhood by mali možnosť priamo nakúpiť IPO akcií za upisovaciu cenu, ak Robinhood uzavrie dohody so spoločnosťami, ich maklérskymi spoločnosťami a taktiež získa súhlas amerických regulačných orgánov. Ak bude plán úspešný, prístup k IPO akciám by mohol výrazne zvýšiť ocenenie spoločnosti.

Temná stránka Robinhoodu

Značný príjem Robinhoodu predstavuje zdieľanie toku obchodných pokynov, čo je bežný, hoci kontroverzný zdroj príjmu. Sprostredkovateľ, v tomto prípade Robinhood, dostáva kompenzácie a ďalšie výhody za smerovanie pokynov tretím stranám, ktoré vďaka vysokorýchlostným systémom vykonajú obchod pred klientami Robinhoodu za nižšiu cenu. Keď sa akcie obchodujú na burzách, každý môže vidieť túto aktivitu, no u Robinhoodu sa akcie obchodujú mimoburzovo, čo dáva priestor pre vysporiadanie obchodu za nevýhodnejšiu cenu. Prijímateľ toku vysporiada obchod na burze za východnejšiu exekučnú cenu a následne inštrument predá klientovi Robinhoodu drahšie. Zatiaľ, čo objemy obchodov retailových investorov sú zanedbateľné, spoločnosť, ktorá smeruje miliardy dolárov v obchodoch na tvorcov trhu, môže zarobiť značné sumy.

V spojitosti so zmieňovaným zdrojom príjmov bola Robinhoodu udelená pokuta Americkou Komisiou pre cenné papiere vo výške 65 miliónov dolárov. Spoločnosť dlhodobo prijímala/prijíma províziu od vysokorýchlostných obchodných spoločností za nasmerovanie objednávok zákazníkov na nákup a predaj a tak znemožnenie zákazníkom exekuovať pokyny za trhovo najlepšiu cenu pre svojho klienta.

Žiadne obchodovanie nie je zadarmo. Spoločnosti musia platiť náklady spojené s prevádzkovaním platforiem, platením nájmov a zamestnancov. Je však na uvážení každého, či si vyberie brokera, ktorý má transparentné poplatky, alebo skryté poplatky obalené lákavou marketingovou stratégiou obchodovania zdarma, no v realite častokrát prevyšujúce poplatky transparentných brokerov.