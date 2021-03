USA: Silný rast na krehkých základoch

Centrálna banka sa nechystá dvíhať sadzby a ide ponechať infláciu narásť nad 2 %. Spolu s rekordnými stimulmi vytvára podmienky pre výrazný ekonomický rast. Otázkou ostáva, čo sa stane, keď stimuly (asi koncom roka) skončia.

Najnovšie zasadnutie americkej centrálnej banky naznačilo, že môžeme očakávať najvyšší rast americkej ekonomiky od 80 rokov. Je to zdravé oživovanie, alebo zverejňované dáta rastu HDP, tvorby pracovných miest ako aj vyhliadky na ekonomický rast sú skreslené masívnymi podporami centrálnych bánk a vlád? Čo sa stane s malým a stredným podnikom po uplynutí stimulov a vládnej ochrany pred splácaním dlhov?

Opatrné zvyšovanie sadzieb

Investori sa na zasadnutí zamerali na ekonomickú prognózu a politiku banky ovplyvnenú marcovými (a do istej miery aj decembrovými) fiškálnymi stimulmi. Stimuly sú podporené mesačnými nákupmi štátnych dlhopisov a hypotekárnymi záložnými listami v hodnote najmenej 120 miliárd dolárov, kým podľa Powella nedôjde k úplnému oživeniu.

„Budeme naďalej poskytovať ekonomike podporu, pokiaľ to bude potrebné," uviedol predseda Fedu Jerome Powell nastredajšej tlačovej konferencii.

Prekvapením pre investorov boli vyhliadky členov Fedu, ktorých ekonomické projekcie nezahŕňali zvýšenie základnej úrokovej sadzby do roku 2023. Trhy očakávali zvýšenie o 0,25% do roku 2023, no Fed mierne sklamal hlasovaním predstaviteľov. Iba sedem z 18 politikov na stredajšom stretnutí predpokladá zvýšenie sadzieb v roku 2022 alebo 2023, oproti piatim v decembri. Miera inflácie sa posunula o niečo vyššie, zatiaľ čo skutočné výnosy klesli.

Najsilnejší rast ekonomiky za posledných 38 rokov

Americká ekonomika sa ďalej zotavuje z dopadov pandémie koronavírusu zatiaľ, čo úradníci zdôraznili zlepšené vyhliadky ekonomického rastu. Fed očakáva, že hrubý domáci produkt USA v roku 2021 vzrastie o 6,5% (od štvrtého štvrťroka minulého roka do rovnakého obdobia tohto roka), čo je najrýchlejšie tempo od roku 1983 a výrazne vyššie oproti decembrovej prognóze 4,2%-ného rastu.

Po poklese inflácie výrazne pod nastaveným cieľom 2%, sa tvorcovia politiky v minulom roku rozhodli ukončiť svoju dlhodobú stratégiu preventívneho zvyšovania úrokových sadzieb s cieľom zabrániť vyššej inflácii. Namiesto toho sa Fed usiluje o „infláciu po určitý čas mierne nad 2%“, aby kompenzoval minulý deficit predtým, ako zváži zvýšenie sadzieb. Preto vyhliadky inflácie na rok 2021 sú 2,4% a v nasledujúcich rokoch sa predpokladá návrat k 2%.

Vynárajúce sa hrozby

Od začiatku pandémie, momentálne v americkej ekonomike chýba asi desať miliónov pracovných miest. Malé podniky sú motorom ekonomiky, ktorá predstavuje viac ako 50% všetkých pracovných miest.

Joe Biden prebral štafetu po Donaldovi Trumpovi a pokračuje v masívnej podpore prostredníctvom vládnych programamov pomoci a úľav pre veriteľov, aby ochránil malé a stredné podniky pred problémami spojenými so splácaním dlhov a potenciálnym zánikom. Veľa malých firiem sa transformovalo na zombie spoločnosti (príjem nepokrýva náklady na úroky z dlhov), ktoré udržiaval pri živote program na ochranu proti splácaniu dlhov (PPP) a ďalšie stimulačné programy. Tieto podniky znížili náklady a mzdy, prenajímatelia a veritelia im umožnili flexibilitu pri platbách nájomného alebo pri spravovaní dlhov.

Bude zaujímavé sledovať počínanie spoločností po vypršaní vládnych programov pomoci (pravdepodobne na konci tohto roku vzhľadom na nový stimulačný balík) v transformovanom svete závislom na fiškálnych balíkoch.

Pri zohľadnení výrazného znehodnocovania amerického dolára aj vďaka pripusteniu rastu inflácie nad 2% sa dá očakávať konzistentné oslabovanie meny a prepad importu. V nasledujúcich rokoch bude zaujímavé sledovať počínanie najväčšej ekonomiky sveta.