Explózia dopytu po lítiu

V minulom storočí dominovala trhom ropa ako primárna komodita. Čo bude číslom jeden v 21. storočí nie je jasné. Vzácnych kovov, ktoré zaznamenávajú stále väčší dopyt v priemysle je celý rad.

Je priskoro hovoriť, ktorá komodita sa stane číslo 1 v 21. storočí. Vlády ako aj ľudia začínajú myslieť pro-ekologicky a vďaka tomu sa zvyšuje dopyt po energiách z obnoviteľných zdrojov. Je viac ako isté, že lítium bude hrať dôležitú úlohu hlavne vďaka explózii dopytu spôsobeného elektrifikáciou pozemnej dopravy.

Vyhľaď lítia

Pohľad na elektromobily sa zmenil. Zatiaľ, čo elektromobily s batériovým pohonom sa kedysi považovali za špecializovaný produkt, dnes sú videné ako budúcnosť dopravy, čo nahráva najmä lítiu vďaka jeho využívaniu v batériách elektromobilov.

Výhľad analytikov je, že celkový globálny dopyt po lítiu vzrastie v horizonte od roku 2019 do roku 2025 o viac ako 260%. K tomu prispeje aj očakávané zvýšenie dopytu po elektrických vozidlách za rovnaký horizont o 599%. S rastúcou cenou lítia je spojené následné zvyšovanie záujmu nových investorov, ktorí vsádzajú na globálny tlak vlád k prechodu na ekologické technológie.[1]

Presýtenie lítiového trhu

Najhlavnejšou komoditnou témou do roku 2018 bolo lítium a jeho budúcnosť. S rastúcou cenou lítia rástli aj investície ťažiarov do nových projektov, čo znamenalo neudržateľný rast ponuky. Vlna investícií do nových baní do roku 2018 - motivovaná prehnanými očakávaniami dopytu po elektromobiloch - vytvorila nadbytok, ktorý sa premietol v prepade ceny. Rok 2018 sa stal zlomovým a klesajúce ceny znamenali odradenie ťažiarov v pokračovaní masívneho investovania, čo viedlo k očakávaniam ešte prísnejších dodávok. Tri roky poklesu cien lítia nedokázali motivovať dostatočné investície do dodávateľského reťazca, čo viedlo k väčšiemu riziku volatility ceny zatiaľ čo dopyt po batériách momentálne stúpa.

Zmena na trhu s lítiom

Analytici predikujú, že pandémia dopomohla k obnoveniu trhu. Postupné ukončenie výluk rozpútalo vlnu zadržiavaného dopytu po elektrických automobiloch, ktorá zmenšila nadbytočné zásoby lítia. K dopytu taktiež prispeli vlády, ktoré po tom, čo sa postupne dostávajú z recesie, zvýšili investície do projektov čistej energie.

Analytik spoločnosti CRU, James Jeary sa vyjadril: „Všetci sa pripravujú na okamih, keď príde ďalšia vlna nových investícií. Je to takmer ako pokoj pred búrkou.“

Podľa komoditných analytikov v CRU bilancia ponuky a dopytu po lítiu klesla v roku 2020 prvýkrát do deficitu. Na rok 2021 spoločnosť predpovedá dopyt po lítiu asi 450 000 metrických ton, čo prevyšuje ponuku zhruba o 10 000 metrických ton.[2]

David Archer, výkonný riaditeľ spoločnosti Savannah Resources očakáva, že globálne ceny uhličitanu lítneho a hydroxidu v roku 2024 dosiahnu maximá od 16 100 dolárov do 18 800 dolárov za metrickú tonu. Priložený graf zobrazuje cenu uhličitanu lítneho, ktorého spotová cena je 84 000 dolárov. (analytici očakávajú približne 19 % nárast na cene do 2 rokov).

Dopyt po elektromobiloch globálne rastie

Niektoré európske vlády ponúkajú kupujúcim elektrických automobilov subvencie, zatiaľ čo prezident Biden sa zaviazal vybudovať pol milióna nabíjacích staníc zameraných na riešenie problému spojeným s uviaznutím bez energie ďaleko od miesta nabitia.

Čínska asociácia výrobcov automobilov zverejnila trojnásobný nárast elektrických vozidiel za január. Podľa Európskej asociácie výrobcov automobilov v Európe predaj automobilov s alternatívnym pohonom - vrátane tých, ktoré používajú batérie, hybridy a biopalivá - predbehol predaj automobilov s naftovým motorom po prvýkrát v treťom štvrťroku 2020. V súčasnosti predstavuje až tretinu nových osobných automobilov.