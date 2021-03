Bojovať proti znehodnocovaniu meny alebo radšej nezamestnanosti?

V časoch vysokej inflácie aj nezamestnanosti guvernéri centrálnej banky častokrát zvolia cenovú stabilitu pred zamestnanosťou. V súčasnosti sa USA pasuj s najvyššou nezamestnanosťou od roku 2014 aj s očakávaniami rastu a inflácie.

Tlačenie peňazí navždy

Ak ste si mysleli, že vlády v spolupráci s centrálnymi bankami na celej planéte si môžu bez následkov tlačiť, požičiavať a míňať peniaze, akoby zajtra nebolo, ste na omyle. Od začiatku pandémie sme boli svedkami najrýchlejšieho zadlžovania vo svetových dejinách. To samozrejme spôsobí obrovské problémy bez myslenia na desivú infláciu, ktorá raz príde. Keď sa hodnota peňazí neviaže na nič, je pre ľudí pri moci veľmi lákavé zvyšovať svoje preferenčné hlasy pomocou zadĺžovania, no z dlhodobého hľadiska to je neudržateľné. História opakovane demonštrovala, že ísť touto cestou takmer vždy vedie k tragédii.

Najčastejšie na to doplatia najchudobnejší ľudia. Agentúra Bloomberg ukazuje, že ceny základných potravín v súčasnosti nielen na svete rapídne rastie. Ak tento trend bude pokračovať, je len otázkou času, kedy uvidíme rozsiahle potravinové nepokoje.

Zmena rétoriky Powella

Prednedávnom sa guvernér americkej centrálnej banky Jerome Powell vyjadril na účet rastúcej inflácii, že mu nerobí starosti. V súčasnosti však môžeme pozorovať postupný rast výnosov amerických dlhopisov, čo je trhový indikátor očakávania rastu inflácie medzi investormi. Powell môže navrhnúť priestor pre reakciu, ak rast dlhodobých výnosov dosiahne rizikové úrovne.

Je nepravdepodobné, že Fed bude avizovať predlžovanie nákupov dlhopisov, no je možné, že toto je cesta, ktorou by sa Fed vydal, ak by bolo potrebné konať. Centrálna banka však pozorne sleduje inflačné očakávania ako signál včasného varovania, že vyššie výnosy dlhopisov môžu ohroziť zotavenie a pokrok smerom k cieľu 2%-nej priemernej inflácie.

Priložený graf zobrazuje najsledovanejší investormi sledovaný indikátor predikovania inflácie, výnos amerických 10-ročných dlhopisov. Ak výnos prerazí hranicu 1,5% a bude naďalej rásť rovnako rýchlo, ako od začiatku februára, môžeme v blízkej dobe očakávať zasiahnutie Fedu.