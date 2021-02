Do čoho investuje veštec z Omahy?

Warren Buffett je legendárne meno investičného trhu a skutočná ikona už celé desaťročia. Je vždy zaujímavé pozrieť sa, do čoho investuje a, naopak, čo predáva z portfólia. Najnovší report prináša viaceré prekvapenia.

Warren Buffett, CEO Berkshire Hathaway, v súčasnosti najuznávanejší a najbohatší človek investičného sveta je známy pod prezývkou veštec z Omahy. Aj napriek neuveriteľnému bohatstvu, už desaťročia býva v rovnakom dome, jazdí rovnakým autom a pri analýze nepoužíva výdobytky techniky.

Spoločnosť Berkshire Hathaway musí rovnako ako ostatné hedžové fondy na kvartálnej báze zverejňovať svoje pozície v spoločnostiach. Investori dlhodobo používajú predaje alebo nákupy spoločností touto známou korporáciou ako indikáciu zdravej spoločnosti a nepriamy investičný tip, ako aj ukázanie na smerovanie finančného sveta.

Najväčšie prekvapenia

Najprekvapivejším krokom bolo znižovanie pozície o 60,3 miliónov akcií v spoločnosti Apple, čo bolo v kontraste s pozíciami, ktoré zverejnili ostatné fondy v regulačnej správe za posledný štvrťrok v roku 2020. Aj napriek tomu, že Apple ostáva najväčšou pozíciou Berkshire, investori sa môžu domnievať, že technologické spoločnosti po spanilej jazde v minulom roku dosiahli svoje maximá a prišiel čas na ich predaj. Akciový titul, ktorý sa stal výhercom v navyšovaní pozícií hedžovými fondami sa stala spoločnosť Microsoft.

Zavrhnutý bankový sektor

Spoločnosť v najväčšom objeme uzatvárala svoje pozície v bankovom sektore. Dôvodom sú nízke úrokové sadzby v Amerike, čo negatívne vplýva na celý bankový sektor a výrazne ukrajuje ich ziskovosť. Berkshire predala všetky pozície v M&T Bank, PNC Financial Services a JP Morgan Chase. Postupne taktiež znižovala pozície vo Wells Fargo a U.S. Bancorp.

Za zmienku stojí aj jedna z najvýznamnejších amerických automobilových spoločností General Motors v ktorej Berkshire taktiež výrazne znižovala pozície. Najväčšou pravdepodobnosťou je, že General Motors výrazne zaostáva za jej technologicky vyspelými konkurentami ako sú Nio alebo Tesla. Medzera v technologickom pokroku sa s najväčšou pravdepodobnosťou bude zväčšovať a tým ukrajovať trhový podiel.

Perspektívne spoločnosti

Navýšenie pozícií môžeme pozorovať v typicky Buffetovských spoločnostiach, ktoré sú pri súčasne výrazne nadhodnotenom trhu fundamentálne bližšie k svojej vnútornej hodnote. Ide o stabilné, „single digit“ rastúce spoločnosti s konkurenčnou výhodou.

Hlavný sektor, ktorý stojí za zmienku je farmaceutický, a to vďaka nákupu AbbVie, Bristol-Myers Squibb a Merck & Company. Je možné sa domnievať, že pán Buffett vsádza na koronavírus, ktorý bude pozitívne ovplyvňovať dopyt po farmaceutických produktoch. Druhá domnienka analytikov hovorí, že sa ľudia aj po odznení koronavírusu budú vo väčšej miere starať o svoje zdravie, vďaka čomu farmaceutické spoločnosti naďalej porastú. Na druhej strane, Berkshire pristúpil k odpredaju popredného výrobcu vakcíny na koronavírus Pfizeru. Podľa môjho názoru, investícia do zmieneného akciového titulu bola stávka správy okolo Pfizeru, ktoré priviali retailových investorov a následne vyhnali akcie do výšin. Následne akcie vyčerpali svoj rastový potenciál a stali sa výrazné nadhodnotenými, čo z nich spravilo akcie nežiadúce pre držbu.

Poslednými, no nezanedbateľnými spoločnosťami sú Verizon Communications a Chevron. Verizon je lídrom v segmente komunikačných služieb. Aj napriek tomu, že jeho rast tržieb ani dlh nie je „sexy,“ trhové postavenie, generovaný cash-flow a stabilita z neho robí typickú buffettovskú investíciu. Chevron podľa môjho názoru je jedna z najlepších amerických ropných spoločností, ktorej súčasné zimy v Rusku (Rusko ťaží o 1 milión barelov menej oproti OPEC+ dohode, kvôli pretrvávajúcim tuhým zimám na Sibíri) a pokračujúce ekonomické oživenie vytvárajú priestor pre zaujímavý rast.

Zhrnutie

Pri investovaní je nutné mať vždy na pamäti príslovie Warrena Buffetta: „Nakupujte spoločnosti so silnou históriou ziskovosti a s dominantnou obchodnou franšízou.“ Trh je v súčasnosti zbláznený do rastových spoločností so zaujímavým príbehom, ktoré sú častokrát dlhodobo stratové. Toto príslovie môže byť naplnené skôr ako si myslíme pri pohľade na rast výnosov dlhopisov, ktorý môže predznamenávať korekciu na akciovom trhu na čele so stratovými spoločnosťami.