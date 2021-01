Joe Biden mení smerovanie Ameriky

Len dvaja prezidenti v histórii USA podpísali hneď v prvý deň v úrade výkonné nariadenie. Joe Biden mal na to osobitný dôvod: čím skôr zastaviť niektoré uletené opatrenia Trumpovej administratívy. Tým sa však zmeny nekončia.

Hneď po inaugurácii 46. amerického prezidenta Joe Bidena môžeme sledovať prijímanie nových zákonov. Okrem tvrdšieho prístupu v boji proti koronavírusu, sa Biden začal zameriavať na zvrátenie niektorých zákonov prijatých počas pôsobenia Donalda Trumpa. Prvý deň v úrade sme mohli pozorovať povinnosť nosenia ochranných rúšok po dobu 100 dní, predlženie moratórií na hypotéky a študentské pôžičky a zrušenie Trumpovho zákazu cestovania.

Očakáva sa, že Biden pristúpi k celkovo 17-tim výkonným opatrenia, z toho najmenej 15 bude výkonných príkazov zameraných na celý rad problémov, medzi nimi aj presadzovanie prisťahovaleckého balíčka a množstvo prisťahovaleckých právnych predpisov. Z týchto 17 opatrení bude 9 zahŕňať zvrátenie politík z doby Trumpovej administratívy.

Veľké plány Joea Bidena

Počas nasledujúcich dvoch rokov máju demokrati v senáte iba minimálnu väčšinu, čo znamená, že iniciatívu môže zablokovať iba jeden demokratický senátor. Biden má iba dva roky s istotou demokratickej väčšiny v Senáte. Ak v polovici novembra 2022 republikáni získajú iba o jedno kreslo viac ako demokrati, do januára 2023 sa všetko skončí a republikánsky senát zamietne väčšinu predložených zákonov Bidena. Demokratická väčšina v Snemovni reprezentantov sa navyše znížila.

Po Trumpových opatreniach smerovaných hlavne proti Rusku, Číne a Iránu je zahraničná a obchodná politika v dezolátnom stave. Bidenova vláda sa chce vrátiť k multilaterálnemu prístupu Obamových rokov. Počas rokovania Senátu o potvrdení funkcie ministra zahraničných vecí 19. januára Antony Blinken uviedol, že sa bude usilovať o revitalizáciu poškodenej americkej diplomacie.

Bidenov plán naštartovať ekonomiku

Bidenove plány by mohli poskytnúť podstatný impulz k ekonomickému rastu, a to aj z dlhodobého hľadiska. Iniciatívy Bidena v oblasti fiškálnej politiky sú rozdelené do krátkodobého plánu záchranných opatrení (americký záchranný plán) a strednodobého až dlhodobého plánu („plán obnovy“). Z krátkodobého hľadiska môžeme očakávať ďalší fiškálny balík opatrení na zmiernenie následkov Covid-19. Financovanie rastu bude z časti pokryté vyššími daňami a taktiež zvyšovaním rozpočtového deficitu. Znamená to však aj expanzívnu fiškálnu politiku v nasledujúcich dvoch rokoch zameranú na stimuláciu hospodárskeho rastu sprevádzanú zvýšenými investíciami do vzdelávania, výskumu, vývoja a infraštruktúry.

Zvrátenie Trumpových zákonov

Najhlavnejšie bude zastavenie výstavby pohraničných múrov nariadených, aj keď Fox News uviedlo, že zmluva so stavebnou spoločnosťou bola už zaplatená. Biden tiež chce zvrátiť kroky bývalého prezidenta Trumpa vystúpiť zo Svetovej zdravotníckej organizácie. Ako sa dalo očakávať, Biden tiež zruší Trumpov zákaz cestovania občanov niektorých moslimských väčšinových krajín zavedený už na samom začiatku Trumpovej administratívy.

Zastavenie polarizácie v nedohľadne

Očakáva sa, že Bidenove hospodárske plány podporia ekonomiku, no pravdepodobne neznížia polarizáciu v politike a spoločnosti. Vpád Trumpovych stúpencov do kapitolu len preukázalo zvyšujúcu polarizáciu politiky a spoločnosti, čo predstavuje vážnu hrozbu pre stabilitu krajiny. Taktiež väčšina republikánskych voličov dodnes neverí tomu, že Biden je legitímnym prezidentom Spojených štátov.

Medzitým zahraniční protivníci ako Rusi, Číňania a Iránci môžu prehlbovať vzájomnú nedôveru prostredníctvom kybernetickej vojny. Občianske nepokoje a turbulencie v politike a spoločnosti v USA nebudú pravdepodobne prekonané bez ohľadu na to, kto by voľby vyhral.

S najväčšou pravdepodobnosťou budeme môcť pozorovať normalizáciu a upokojenie sentimentu na trhu, no stav krajiny nie je na tom najlepšie, čo môže Bidenovi brzdiť uskutočňovanie nastolených plánov počas celého prezidentského obdobia.