Odložené dlhy by mohli spôsobiť ďalšiu finančnú krízu

Aj napriek rýchlemu príchodu vakcín na koronavírus, svet stále čelí rekordnej miere nakazených a čím dlhšie bude trvať vakcinácia, tým väčšie budú straty pracovných miest, uzatváranie firiem a problémy so splácaním dlhov.

O čo väčšie budú problémy firiem a krajín so splácaním dlhov, o to dlhšia bude cesta k dosiahnutiu predpandemického stavu. Samozrejme, to všetko s vplyvom na znižovanie prognózovaného ekonomického rastu na rok 2021 výrazne nadol.

Vynárajúca sa hrozba

Hlavná ekonómka Svetovej banky Carmen Reinhartová k súčasnému ekonomickému vývoju povedala: „Nezamieňajte si pozviechanie so zotavením. Zotavenie v tomto roku stále ponecháva príjem na obyvateľa pod úrovňou pred krízou. Označovať tento stav za oživenie je zavádzajúce.“

Vlády sa počas vírusovej pandémie s finančnými inštitúciami na celom svete dohodli na odklade lehôt splácania dlhov pre podniky a domácnosti. Reinhartová upozornila na odložené úvery, ktoré sa zatiaľ neriešia, no mohli by v budúcnosti vyvolať finančnú krízu, zatiaľ čo pandémia bude naďalej devastovať globálnu ekonomiku.

Otázka znie: čo sa stane, keď tieto ochranné obdobia skončia a inštitúcie začnú vymáhať splácanie dlhov? Viaceré významné osobnosti varovali pred touto neriešenou hrozbou. Generálny riaditeľ SoftBank Masa Son naznačuje hroziacu „katastrofu“ nesplácania dlhov, ktorá by mohla zasiahnuť globálne trhy.

Výskumný spoluzakladateľ GMO Jeremy Grantham zase naznačil, že „táto bublina praskne v pravý čas, bez ohľadu na to, ako veľmi sa ju Fed bude snažiť podporovať, s následnými škodlivými dopadmi na ekonomiku a na portfóliá (investorov).“

Varovné makroekonomické signály

V prvom týždni tohto roka si 965 000 Američanov podalo prvotné žiadosti o dávky v nezamestnanosti. Tento údaj predstavuje masívny skok z hodnoty z predchádzajúceho týždňa (784 000) a je vysoko nad očakávaniami (789 000). Pri pohľade na historické údaje ide o najvyšší nárast od augusta minulého roka.

Podiel „zombie“ spoločností (firmy s priemerným prevádzkovým ziskom za posledné tri roky nižším ako úrokové náklady finančného dlhu) v krajinách OECD vzrástol v minulom roku na nové historické maximum približne 16 %. Spoločnosť negeneruje dostatočný hotovostný tok ani na splácanie úrokov a na splácanie úrokov z finančného dlhu si musí naďalej požičiavať. Takéto spoločnosti musia z dlhodobého hľadiska zaniknúť, čo sa však nedeje.

ProfitLevel-Baloga-Odlozene-dlhy-mozu-sposobit-dalsiu-krizu (ProfitLevel Baloga)

Na najsignifikantnejší indikátor sú však nominálne výnosy 10-ročných amerických štátnych dlhopisov, ktoré v posledných dňoch rástli, čo môže naznačovať, že prasknutie bubliny je na dohľad.

Záchrana centrálnych bánk

Peňažná zásoba v skutočnosti rástla v roku 2020 na rekordné úrovne. Z historického hľadiska nebol rast peňažnej zásoby nikdy vyšší, keďže 70. roky boli jediným obdobím, ktorý sa takému objemu priblížil.

Goldman vyvolal nákupné šialenstvo na americkom trhu, keď banka uviedla, že očakáva, že Biden zavedie fiškálny stimulačný balík vo výške „len“ 750 miliárd dolárov, z toho asi 300 miliárd dolárov v „stimulujúcich“ šekoch pre Američanov. Následne tieto fámy boli dementované a ubezpečili trh priamymi platbami Američanom v hodnote 1 400 dolárov, zvýšenie podpory v nezamestnanosti na 400 dolárov týždenne, spolu v objeme 1,9 bilióna dolárov. Rovnako ECB postupuje predlžovaním nákupu dlhopisov do roku 2022 v celkovej hodnote 1,85 bilióna eur.

Otrasy na americkom trhu spôsobené závanom menšieho fiškálneho balíka, ako sa očakávalo, len ukazujú stav na trhu, ktorý na tom nie je dobre. Pri pohľade na najstarší kontinent môžeme pozorovať prvý varovný signál vyjadrením Christine Lagardovej: „Existovali by však dôvody na obavy, ak by členské štáty aj po skončení marca potrebovali využívať lockdown a napríklad keby sa spomalili očkovacie programy.“

Každý dlh je raz nutné splatiť. Opatrenia odloženia hypoték v USA skončia v septembri a banky budú vymáhať svoje úvery. Ak to nastane a inflácia nevzrastie, oddlžovanie bude bolestivé pre spoločnosti ako aj domácnosti a v najhoršom prípade spustí finančnú krízu.