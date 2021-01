Nastáva rotácia na trhu. Ako tomu prispôsobiť portfólio?

Rok 2020 priniesol ekonomickú recesiu a vďaka tomu akcie technologických spoločností vystrelili nahor. Akciové trhy budú pravdepodobne dobre podporované politikami centrálnych bánk a nedostatkom rizikových udalostí aj v roku 2021.

Veľkou témou roka 2021 však môže byť rotácia na trhu. Hra na ekonomické oživenie, o ktorej predpokladám, že bude pokračovať aj v roku 2021, pomôže presunúť peniaze z technologického sektoru do segmentov, ktoré najviac zasiahol koronavírus.

Oživenie sa v súčasnosti nepochybne spomaľuje, ale keďže vakcína na COVID-19 bude v prvej polovici budúceho roka čoraz dostupnejšia, domnievam sa, že obmedzenia sa pomaly budú rušiť, obnoví sa nábor zamestnancov, viac ľudí konečne znovu vstúpi do pracovného procesu a my sa začneme vracať k „predpandemickému“ životu.

Čo je rotácia na trhu?

Ekonomika sa v pohybuje v cykle ekonomického rastu a ekonomického poklesu. Faktory, ktoré môžu vyvolať recesiu sú rôzne: koronavírus, finančná kríza, dlhová kríza alebo „dot-com“ bublina. S jednotlivými fázami neprestajne sa opakujúceho ekonomického cyklu súvisia aj sektory, ktoré outperformujú v jednotlivých fázach tohto cyklu.

V súčasnosti sa nachádzame v rannej fáze ekonomickej expanzie a v nej rastú sektory: energetický, finančný, priemyselný a materiálny. Na druhej strane v najhorších časoch sa investori uchyľujú k utilitám alebo spotrebiteľským tovarom. Tento ekonomický rast je zaujímavý aj preto, že okrem vyššie zmienených by mali posilňovať aj cestovný, zábavný a letecký sektor, ktoré vďaka uzatváraniam ekonomík obstáli najhoršie. Okrem identifikácie sektorov je však dôležité rozložiť riziko a investovať do ETF fondov alebo nájsť tie spoločnosti, ktoré majú dostatočne silné obchodné modely a konkurenčnú výhodu na to, aby z krízy vyšli ešte silnejšie.

ProfitLevel-Baloga-Perspektivne-rastove-sektory (ProfitLevel-Baloga)

Zdroj: Tradingview.com

Na grafe môžeme pozorovať percentuálny rozdiel ETF fondov oproti hodnotám pred prepadom v marci 2020. ETF fond zachytávajúci americký finančný sektor (fialová čiara) stráca na predpandemickú úroveň 8,7 %, nasleduje ETF hotelov (žltá čiara) stratou 20,3 % a nakoniec energetické ETF (sviečkový graf) spolu s leteckým ETF (biela čiara) s približne rovnakou stratou 32 %.

Krátkodobý/dlhodobý trend

Aj napriek tomu, že z dlhodobého hľadiska bude investovanie do trendov digitalizácie, automatizácie a e-commerce najlepším riešením na prekonanie ostatných sektorov, krátkodobé podmienky viac uprednostňujú najviac zasiahnuté sektory. Rok 2021 však otvára aj príležitosť na nákup technologických spoločností ako Amazon, Apple, Microsoft, AMD a ďalších investujúcich do pokroku, vďaka rotácii znamenajúcej prelievanie kapitálu z nadhodnotených do podhodnotených sektorov. A preto, ak nemáte čas vyberať akcie a investovať podľa cyklov alebo zmienené spoločnosti nemáte v portfóliu, rok 2021 môže vytvoriť príležitosť na ich zaradenie do portfólia.