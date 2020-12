Bitcoinový ošiaľ sa opakuje, no niečo sa zmenilo

Bitcoin dokázal prekonať historickú hodnotu z 2017 a pre ľudí obchodujúcich s bitcoinmi je prirodzené porovnávať súčasnú rally so spomínaným obdobím.

Na jednej strane môžu býky vyhodnotiť dosiahnutie nového maxima ako skvelú správu, no medvedi môžu oponovať tým, že americký index S&P 500 za rovnaké obdobie vzrástol o približne 37%.

Čo stálo za rastom v roku 2017

V americkej politike pripravili republikánski členovia Senátu rozsiahlu daňovú reformu v rámci Trumpovho zákona o znižovaní daní a pracovných miest, ktorá mala na ekonomiku nasledujúce tri roky pozitívny vplyv, no naopak na americký dolár mala negatívny dopad. Vo svete kryptomien to znamenalo voči americkému doláru parabolický rast až k novým rekordom (nad 19 600 dolárov). Následne však došlo k masívnemu výpredaju a bitcoin sa prepadol až na 3200 dolárov.

Keď ceny aktív v priebehu príliš krátkeho času zaznamenajú raketový nárast, môže byť pre investorov prirodzené, že budú mať istý stupeň skepsy, keď sa rovnaké cenové vyrovnania v budúcnosti vyskytnú znova. Možno to pomôže vysvetliť, prečo sa zdá, že niektorí investori majú negatívny výhľad na kryptomeny po tom, keď sa bitcoin obchoduje v blízkosti posledných „all time high.“ Následne očakávajú opakovanie scenára z roku 2017 a preto sa zbavia svojich pozícii.

Rozdiel oproti roku 2017

Pri pohľade na dennú mieru percentuálnej zmeny ceny bitcoinu, ktorá počas nedávneho pokusu o prekonanie psychologickej hranice 20 000 dolárov, bola v skutočnosti oveľa nižšia v porovnaní s volatilnejšími obdobiami, ktoré charakterizovali trhy s kryptomenami v roku 2017. Na základe toho je viac než pravdepodobné, že tieto pohyby bitcoinu boli spôsobené najmä vyberaním zisku, než konkrétnymi pokusmi o stávku na pokles.

Pozitívnym faktorom pre bitcoin je taktiež fakt, že kryptomena vo väčšej miere začína slúžiť ako platidlo než špekulácia na dosiahnutie zisku. Konkrétne celková hodnota trhových transakcií založených na aktívach kryptomeny kontinuálne rastie od roku 2017. Najväčší podiel transakcií zaznamenáva východná Ázia a to je dôležité pre trh s kryptomenami, pretože práve tu sa sústreďuje veľa najväčších svetových populačných centier.

Celkový počet aktívnych bitcoinových peňaženiek zaznamenal za posledné tri roky výrazný nárast. Na začiatku roku 2017 bolo zhruba 13 miliónov bitcoinových peňaženiek so zostatkami vyššími ako nula. Toto číslo vzrástlo v roku 2020 na viac ako 32,5 milióna. Celkovo to naznačuje, že budovanie bohatstva a investovanie do kryptomien verejnosťou kontinuálne rastie.

Posledný a najhlavnejší pozitívny fundament pre kryptomeny je nárast obchodovania s bitcoinovými derivátmi, čo naznačuje, že investori nachádzajú nové spôsoby využitia kryptomien ako strategickej zložky do aktívnych portfólií ako ochranné zabezpečenie portfólia. Na druhej strane je to pre veľkých hráčov negatívny obraz, pretože trh s kryptomenami už nezávisí na pár veľkých hráčoch, ktorí môžu pohybovať trhom vo svoj prospech.

ProfitLevel-Baloga-Bitcoin (Lukas Baloga, ProfitLevel)

Pri pohľade na týždenný graf, môžeme pozorovať prekonanie historickej hodnoty z roku 2017, no neprerazenie psychologickej rezistencie 20 000 USD. V priebehu niekoľkých týždňov budeme môcť pozorovať pohyb ceny doprava, no po prerazení hodnoty 20 000 USD sa otvorí priestor na pokračujúci rast bitcoinu až „to the moon.“