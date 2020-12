Medzi najzaujímavejšie investície roka 2021 môžu patriť meny, hodnotové akcie a rozvojové

Ak by dnešná pozitívna nálada na trhoch pokračovala aj v budúcom roku, k investičným favoritom by mohli patriť risk-on meny naviazané na cyklické komodity a investície do rozvojových krajín na čele s Čínou.

Finančné trhy sú v pozitívnom rozpoložení, potom, čo viaceré spoločnosti vyvinuli vysoko účinné vakcíny na koronavírus s možným očkovaním už začiatkom roku 2021. Ďalším faktorom je, že Trump ustúpil a začalo predávanie moci na nového amerického prezidenta Joe Bidena. Nákup dlhopisov a akcií centrálnymi bankami bude pravdepodobne pokračovať, čo bude zrejme vytvárať aj naďalej približne 8% infláciu na akciových trhoch a znamenať aj naďalej býčí rast.

Meny

Najzaujímavejšími menami rozvinutých krajín, ktoré by mali posilňovať oproti košu mien môžu byť risk-on meny ako kanadský dolár, austrálsky dolár alebo novozélandsky dolár. Očakávané oživenie ekonomického rastu, môže v budúcnosti zvyšovať dopyt po cyklických komoditách ako ropa alebo meď, čo následne zvýši dopyt zmienených menách, ktoré sú naviazané na komodity. V budúcnosti sa investori nebudú pozerať, ktorá centrálna banka zvýši úrokové sadzby, čím by mena apreciovala, ale ktorá krajina v nižšej miere pristúpi k fiškálnym stimulom a má udržateľnejší dlh.

Na druhej strane meny ako euro alebo americký dolár môžu zažívať postupné znehodnocovanie z dôvodu silného dlhodobého zadlžovania, ktoré sa v budúcnosti môže stať pre krajinu príťažou. Zaujímavé bolo vyjadrenie Jerome Powella na fóre organizovanom ECB, podľa ktorého sa ekonomika transformuje do novej podoby so značným počtom pracovníkov, ktorí budú potrebovať podporu, aby sa dokázali zorientovať v postpandemickej ekonomike. Christine Lagardová sa taktiež vyjadrila, že pomoc vo forme stimulov od štátov a centrálnej banky bude pokračovať, čo pri heterogénnych krajinách môže znamenať v budúcnosti obrovský problém.

Je nutné mať však na pamäti, že časť portfólia v hotovosti neprinesie investorom zaujímavé zhodnotenie, ale skôr slúži ako čiastočné zaistenie pred výraznejšou devalváciou.

Návrat k hodnotovým akciám

Hodnotové investovanie bude vždy považované za druhostupňovú filozofiu investovania. V každom období existovalo niečo lepšie ako hodnotové investovanie: posledných 10 rokov technologické akcie, v minulom desaťročí vysoko zadlžené realitné obchody, v 90. rokoch to boli opäť internetové akcie a takto by sme mohli vymenovávať ďalšie historické trendy.

Na druhej strane je nutné ukázať nožnice medzi hodnotovými a rastovými, ktoré nikdy v histórii neboli tak veľké ako dnes. V budúcnosti by ETF na hodnotový index S&P 500 (SPYV), ktorý vyberá akcie s s najlepším ocenením na základe niekoľkých hlavných metrík oceňovania akcií mohol doplniť vaše portfólio.

Akcie rozvojových trhov

Hlavný faktor, ktorý hrá v prospech rozvojových trhov je prémia oproti nafúknutým trhom rozvinutých krajín a možné prelievania peňazí do finančných trhov rozvojových krajín.

Najzaujímavejšou krajinou, ktorá v súčasnosti zažíva raketový rast je Čína, ktorá sa ako prvá „vyliečila“ z koronavírusu zatiaľ, čo ostatné krajiny zažívajú druhú vlnu. Ekonómovia očakávajú, že čínske HDP prekoná USA v roku 2030, no pri súčasnom raste krajín môže byť očakávanie prekonané. Dôležité je taktiež spomenúť, že v Číne neplatí duševné vlastníctvo, čo pomáha technologickému pokrok. Ďalším faktorom ekonomického rastu je populácia a vzdelanie. Rastom ekonomiky a outsourcovaním firiem do Číny dlhodobo pozitívne prospievalo ekonomike a životnej úrovni a vzdelanosť ide ruka v ruke s ekonomickým rastom. Krajiny, ktoré budú dlhodobo rásť a dokázali si odkrojiť najväčší podiel trhu sú technologické firmy: Alibaba, JD, Tencent alebo Vipshop. Ak krajina bude aj naďalej napredovať rovnakým tempom ako doteraz, spoločnosti budú rásť nielen v domácej krajine, ale aj zahraničí.

Na druhej strane netreba zabúdať na politické riziko spojené s kurzovým rizikom, ktoré sú pri súčasnej vláde vysoké.

Ďalšou „horúcou“ krajinou môže byť India. Hlavným dôvodom je pokračujúci presun fabrík z Číny do Indie z dôvodu nákladov na pracovnú silu, ktorá je súčasne v Indii výraznejšie nižšia. Ak sa prírastky nákazy znížia a rozvojové krajiny sa dostanú do expanzie, pozitívny rast sa môže prejaviť aj v Indii. Na druhej strane, úroveň rozvinutosti finančného trhu je stále nízka. Ak sa budete rozhodovať o tejto relatívne long-run investícii je rozumnejšie investovať cez ETF fondy, ktoré rozkladajú riziko medzi viacero spoločností alebo rozvojových ázijských krajín a zaisťujú investíciu pred kurzovým rizikom.