Mäkký brexit je už takmer na dosah. Kto ustúpi?

Obchodná dohoda medzi Britániou a úniou je na dosah. Podľa zástupcov je dohoda na 90 percent hotová a finálna verzia sa očakáva už do dvoch týždňov. To by bola dobrá správa predovšetkým pre britské firmy previazané s trhom EÚ.

Nekonečné rokovania o odchode

Brexit, teda oddelenie Spojeného kráľovstva od ostatných krajín Európskej únie, sa tiahne celé 4 roky. Neustále sa polemizuje o tvrdom, ale aj mäkkom odchode a výsledok je dodnes neistý. Na ťahajúce sa rokovania dopláca Spojené kráľovstvo aj Európska únia, ktorej počet obyvateľov momentálne dosahuje približne 500 miliónov ľudí. Negatívny vplyv brexitu na Spojené Kráľovstvo spočíva v poklese obchodnej bilancie s Európskou úniou, znižovaní hodnoty britskej libry a prepade akcií. O Spojenom kráľovstve sa častokrát hovorilo ako o prvej lastovičie, ktorá spustí sériu odchodov členských krajín. To by mohlo zapríčiniť rozpad Európskej únie. Aj keď sa brexit zrealizuje už koncom roka 2020 (ide o finálny dátum odchodu), bude ťažké oddeliť obchodný vzťah, ktorý trval 45 rokov, a predefinovanie jednotlivých častí novej obchodnej dohody bude trvať ešte veľmi dlho.

Británia je v zahraničnom obchode závislá na únii

Hlavnou neznámou bude zahraničný obchod. V roku 2018 tvoril export Spojeného kráľovstva do EÚ takmer polovicu celkového exportu, pričom s USA to bolo len 13 %. Na druhej strane EÚ do Spojeného kráľovstva exportovala len necelé štyri pätiny jej vývozu do USA. Na základe takéhoto previazania ekonomík je nepravdepodobné, že by niektorá zo strán chcela tvrdý brexit.

Hoci Trumpova administratíva verejne podporovala odchod britských ostrovov z únie, v Bielom dome je nový prezident a ten nemusí byť tak otvorený obchodnej dohode medzi USA a Spojeným kráľovstvom. Oba faktory by tak mohli nakloniť rovnováhu smerom k užšiemu zladeniu Spojeného kráľovstva s Európou a zvýšili by tak šance na dohodu o brexitu.

Britská libra kvôli brexitu zásadne oslabila

Britská libra absolvovala od júna 2016, kedy Británia hlasovala o opustení EÚ, mimoriadne drsnú jazdou smerom nadol. Zaznamenala rekordný pokles voči doláru, krátke rýchle zotavenie a následne ďalší pokles na najslabšiu úroveň za posledných 30 rokov. K tomuto vývoju sa na základe volatility a likvidity poznamenala Bank of America, že libra sa podobá mene rozvojového trhu, akými sú napríklad turecká líra alebo africký rand.

Britský akciový trh rastie pomaly

Ak sa pozrieme na najznámejší britský index FTSE 100, od júna 2016 do 23. novembra 2020 posilnil o 2,29 %. Je však nutné podotknúť, že 70 % príjmov týchto spoločností pochádza zo zahraničia. Väčší výpovednú hodnotu má index FTSE 250, v ktorom príjmy spoločností pochádzajú z domáceho trhu. Tento index posilnil za rovnaké obdobie približne o 14,1 %. Výrazné plusové pohyby nastali až počas posledného mesiaca. Na priloženom grafe vidno vývoj indexu FTSE 100 (sviečkový graf) a FTSE 250 (oranžová čiara) v uvedenom období.

ProfitLevel_Baloga_Brexit (ProfitLevel - Lukáš Baloga)

Zdroj: finance.yahoo.com

Vývoj smeruje k mäkkému brexitu, z ktorého by profitovali britské firmy previazané s trhom EÚ

Je nepochybným faktom, že súčasná kríza vyvolaná koronavírusom dotlačí Európsku úniu aj Veľkú Britániu k urýchleniu rokovaní a nakoniec s najväčšou pravdepodobnosťou k mäkkému brexitu. Momentálne sú všetky otázky okrem rybolovu vyriešené a jedna strana bude musieť skôr alebo neskôr ustúpiť. S najväčšou pravdepodobnosťou to bude Spojené kráľovstvo, ktoré ťahá za kratší koniec. Ak sa ale konečne vyjednávači na oboch stranách dohodnú na mäkkom brexitu, môžeme očakávať býčí rast hlavne britských spoločností previazaných s EÚ.