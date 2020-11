Je realitný boom investičnou príležitosťou?

Realitný sektor je jedným z najstarších a častokrát pre konzervatívnych investorov najbezpečnejších investícií. Dôvodom je nízka volatilita z dôvodu častokrát dlhodobých kontraktov medzi vlastníkom a prenajímateľom nehnuteľnosti.

Ak investor plánuje vložiť časť svojich financií do nehnuteľností, no zároveň chce diverzifikovať riziko, môže investovať do REIT fondov.

REITy

REITy sú profesionálne riadené a majú dobrú pozíciu na prilákanie nájomcov, takže môžu poskytovať príjmy z prenájmu počas dlhodobého obdobia cyklov nehnuteľností, a to aj počas pandémií. Je to kvôli výsledkom spoľahlivých a rastúcich dividend spoločnosti REIT v kombinácii s dlhodobým zhodnotením kapitálu prostredníctvom zvyšovania cien akcií, ktoré investori vo väčšine období ťažili z atraktívneho výkonu s celkovou návratnosťou.

REIT Sektor v oblasti bývania zaznamenal tento rok obzvlášť drsné obdobie. Zatiaľ, čo väčšina bytových REIT-ov sa do júna dočkala aspoň rozumného oživenia, akcie opäť oslabili. To je najpozoruhodnejšie v bytových REIT-och. Na druhej strane, REIT bývania môžu byť základom každého portfólia rastu dividend. Tento sektor je vhodný pre väčšinu investorov, ktorí chcú zhodnocovať svoj kapitál v dlhodobom časovom horizonte. Súčasný pokles je podobný tomu, ktorého sme boli svedkami počas veľkej recesie. Oslabujúce nájomné, vyššia neobsadenosť, klesajúce odhady čistej hodnoty aktív, čo sa odzrkadlilo v neuveriteľnej zľave cien akcií.

Vývoj cien nehnuteľností

Za posledných 30 rokov bol významným hnacím motorom cien domov neznížený pokles úrokových sadzieb. Keď klesajúce úrokové sadzby kolidovali s laxnými úverovými štandardmi ceny domov prudko stúpali.

Súčasné nastavenie donedávna nereálneho smerovania ekonomiky bude s veľkou pravdepodobnosťou vytvárať úžasné prostredie na rast REIT sektoru aj v budúcnosti. Dôvodom sú zavádzania nekonvenčnej menovej politiky, čo zahŕňa nízke úrokové sadzby, „helikopterové peniaze“ vo forme šekov pre občanov a nákup korporátnych a štátnych dlhopisov. Zmienené opatrenia sa odzrkadlia v znižovaní hypotekárnych úrokových sadzieb a zvyšovaní bohatstva domácností. Nákupy štátnych dlhopisov nútia investorov hľadať zaujímavejší bezpečný prístav a nákup korporátnych dlhopisov zvyšuje ceny v celom finančnom sektore. Všetky tieto kroky smerujúce k obrovskej inflácii povedú ku kontinuálnemu rastu cien nehnuteľností odzrkadľujúcich sa v ocenení REIT-ov.

Investovať do REIT-ov?

Je nutné poznamenať, že výnos sa nemôže zrovnávať s technologickým sektorom, keďže myšlienka investovania do REIT-ov stojí na stabilite dividend. Dividendový tok bude aj naďalej stabilný z dôvodu neochoty ECB nechať zlyhať hypotekárny trh. Ak uvažujete o investícií do zaujímavých, no častokrát nie veľmi známych aktív vo finančnom sektore REIT-ov, teraz je ten správny čas. Koronavírus raz odznie, no nehnuteľnosti zostanú stáť. Pokles vytvára priestor na nákup za cenu výrazne nižšiu, než je ich vnútorná hodnota a z dlhodobého hľadiska môžu priniesť zaujímavé zhodnotenie investície.