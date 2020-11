Americké voľby 2020: Zopakuje sa scenár z roku 2016?

Prezidentské voľby sú najsledovanejšou udalosťou na svete. Dôvodom nie je len to, že americká ekonomika je najväčšia a najsilnejšia na svete, ale aj to, že ovplyvní celý svet.

Tohtoročné voľby sú obzvlášť dôležité, keďže čiastočne odpovedia na otázky colnej vojny USA s Čínou, s Európskou úniou, vzťahov s Mexikom, prerozdeľovania bohatstva medzi bohatými a chudobnými, súčasnej politickej situácii v Líbyi, klimatických zmien a podporovanie klasických zdrojov energie ako ropa alebo prechod na obnoviteľné zdroje.

V roku 2016 bol Donald Trump outsiderom a výhra Hillary Clintonovej bola viac-menej istá. Trhy a väčšina prognóz predčasne započítavali jej výhru no výsledok ukázal opak. V súčasnosti môžeme pozorovať, že v roku 2019 celý svet nepochyboval a znovuzvolení Donalda Trumpa, no dnes sa na základe preferencií všetko zmenilo. V súčasnosti má len Trump 13% šancu poraziť Bidena. Čiastočne to môžeme pripísať koronavírusu, ktorý spôsobil najväčší ekonomický prepad HDP a nezamestnanosti od 2. svetovej vojny. Môžeme scenár z roku 2016, kedy outsider Donald Trump prekvapí a bude znovuzvolený?

Zmena preferencií

No pri pohľade do histórie môžeme vidieť, že očakávania sa nemusia vždy stať skutočnosťou. Pred štyrmi rokmi volebné prieskumy tvrdili, že Trump nevyhrá a svet predpokladal, že do prezidentského kresla zasadne Hilary Clintonová. Dnes už vieme, že skutočnosťou.

Priložený graf porovnáva preferencie Donalda Trumpa v roku 2016 a 2020. Ako môžeme vidieť, v roku 2016 mal Trump o približne 25% nižšie preferencie než dnes a aj napriek tomu zasadol do prezidentského kresla.

Fenomén „plachého voliča“

Zmienený fenomén poukazuje najmä na voličov Trumpa, ktorí nie sú ochotní spolupracovať s prieskumami verejnej mienky a médiami, pretože sa obávajú odplaty za svoje politické presvedčenie. Očakáva sa, že viac ako 10% Trumpových voličov sa neprizná k svojej preferencii pred ostatnými. Na druhej strane, Biden čelí problémom nadšenia, ktoré mu preferencie pridávajú.

Zmena otázky znamená zmenu výsledku?

Ak sa v prieskumoch opýtali: „Kto je podľa vás skôr patriot, Joe Biden alebo Donald Trump?“, Biden predbehol Trumpa iba o 3,8%. Ak sa však pozrieme na opýtanú vzorku (30% nezávislých, 37% demokratov a 33% republikánov) a chybovosť prieskumu +/- 2,8%. Výsledok nie je jednoznačný. Aj, keď v trhoch je započítaná výhra Bidena, môže sa zopakovať scenár z roku 2016, kedy sa neočakávané stalo skutočnosťou.

Nominant demokratickej strany

Aj napriek tomu, že predstaviteľ demokratického kabinetu je socialista, pod tlakom strany by jeho administratíva mohla sledovať vyššie dane a „socialistickú politiku“, ale je ťažké si byť istí, pretože Biden počas svojho pôsobenia zmenil mnoho svojich názorov. Ak sa stane prezidentom Biden, môžeme očakávať socialistickú politiku s masívnym objemom deficitných výdavkov, čo by znamenalo veľký problém pre akciové a dlhopisové trhy z dlhodobého hľadiska. Dôvodom je, že keď sa munícia vlády a centrálnej banky, ktoré v súčasnosti podopierajú trh, môžeme očakávať masívny prepad.

Trump vs. Biden

Očakáva sa, že pokiaľ vyhrá Trump bude pokračovať v politike, ktorú pred štyrmi rokmi načrtol: investície do infraštruktúry, nízke dane zväčšujúce nožnice medzi chudobnými a bohatými, podpora ropných korporátov a eskalovanie obchodnej vojny.

Na druhej strane, bývalý viceprezident Joe Biden, ktorý zastával túto funkciu počas úradovania Baraca Obamu, by vrátil krajinu do smerovania, ktorá sa z časti bude podobať práve spôsobu úradovania Baraca Obamu. Očakáva sa najmä eliminovanie zníženia dane z príjmu právnických osôb zo zákona o daňových škrtoch a pracovných miestach z roku 2017, čím by sa ocenenie amerických akcií prudko zvýšilo, no nepremietlo do ziskovosti. Taktiež by to znamenalo nárast úrokových sadzieb, volatility a inflácie.

Pri súčasnom pohľade v prípade výhry Trumpa budeme môcť pozorovať masívne prelievanie kapitálu. Ak vyhrá Trump odlev kapitálu nastane napríklad zo sektoru obnoviteľných zdrojov, ktoré sú nadhodnotené z dôvodu očakávanie zvolenia Bidena a prílev do ropného sektoru, ktorý dlhodobo podporuje Trump.