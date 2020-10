Zaujímavá investícia do euromeny

Euro v súčasnosti zažíva neuveriteľný rast na hodnote. Na jednej strane prehlbuje vrásky ekonómov ECB, ktorí chcú nakopnúť infláciu a devalvovať euro, no na druhej strane špekulantom vsádzajúcim na rast eura dáva vysoké zisky.

Ekonomika eurozóny stojí z približne tretiny na exporte, no ak euro posilňuje zákonite export klesá, čo znižuje ekonomický rast a taktiež export.

Rast, ktorý euro nakoplo v marci sa časovo zhodoval s kolabujúcim rizikovým sentimentom, ktorý spôsobil, že kapitál sa prilial späť do meny najstaršieho kontinentu po páde amerických akcií a ďalších medzinárodných rizikových aktív. Aj napriek tomu, že ošiaľ a prvá vlna koronavírusu utíchla, euro aj naďalej pokračovalo v raste. Dôvodom bolo nastavenie monetárnej politiky centrálnych bánk, ktoré pristúpili, ako aj Európska centrálna banka k znižovaniu úrokových sadzieb na nulu až negatívne úrovne, spojené s nákupom aktív. Súčasné nastavenie ECB je úroková sadzba za ktorú komerčné banky vkladajú peniaze do ECB na úrovni -50 bázických bodov a nákup dlhopisov, ktorý dosiahol približne 1 bilión eur a do konca roka by mal vzrásť ešte o 35 miliárd eur. Napriek tomu, že z teoretického hľadiska by inflácia mala vzrásť, v eurozóne zostáva aj naďalej nízka (v súčasnosti eurozóna skutočne čelí deflácii) a skutočný výnos eura sa tak prakticky zlepšuje.

Emisia dlhu v EÚ (nedávna, aj keď malá, emisia bola značne prekročená, čo túto myšlienku potvrdilo v ranom štádiu), je pre euro pozitívna. Nový dlhopisový trh v EÚ by mohol z dlho dobejšieho hľadiska poskytnúť aj naďalej prirodzenú úroveň dopytu po eure.

Na obrázku môžeme pozorovať vývoj eura oproti košu mien (čínsky juan, euro, americký dolár, japonský jen a britská libra).

Zdroj: Tradingview.com

V súčasnosti druhá vlna koronavírusu a nové obmedzenia prispievajú k obnovenému ekonomickému pesimizmu v Európe. Európske akcie tento mesiac reagovali poklesom na nové minimá. Pravdepodobné je, že sa to prejaví v rétorike budúcich zasadnutí ECB. Prieskum spoločnosti McKinsey zistil, že viac ako polovica malých a stredných spoločností v Európe sa domnieva, že im v nasledujúcich rokoch hrozí zánik. Nové obmedzenia znamenajú, že bude pravdepodobne potrebné navýšenie záchranného balíka. Podľa ohlasov ECB schváli navýšenie o 500 miliárd eur počas decembrového zasadnutia. Aj napriek tomu, že tento krok bude znamenať nárast ponuky a logicky oslabenie eura, z dlhodobého hľadiska by mena mala posilňovať oproti „risk-on“ ale najmä komoditným menám ako kanadský dolár alebo austrálsky dolár.