Podľa kalendára už brexitové rokovania stroskotali. V skutočnosti je ešte stále šanca na n

Briti doplácajú na brexit masívnym odlivom personálu zo zdravotníctva. Britské nemocnice sú preplnené a majú problémy, vláda reaguje lock-downom, britská libra poklesom. Napriek tomu zostáva Británia v rokovaniach s EÚ tvrdohlavá.

Po tom, čo si Angličania schválili memorandum o odchode z Európskej únie začalo plynúť prechodné obdobie, počas ktorého sa mali dohodnúť podmienky odchodu krajiny. Minulý mesiac stanovil britský premiér termín na uzavretie dohody do 15. októbra alebo „aspoň“ jasnej perspektívy s tým, že bez primeraného pokroku by nemalo zmysel pokračovať v rozhovoroch aj po tomto týždni. Jednania by sa pritom mali ukončiť do konca mesiaca a výsledkom by mal byť „soft“ alebo „hard“ brexit. Toto rozhodnutie bude mať vplyv na ročný obchod v hodnote 900 miliárd dolárov, ako aj na dodávateľské reťazce, ktoré sa tiahnu po celej Európe i mimo nej.

Podľa posledného vyjadrenia Davida Frosta, britského šéfa vyjednávania v otázke brexitu sa rokovanie skončilo sklamaním. Aj napriek tomu, že samit neznamenal žiadny väčší pokrok v diskusiách, na britskej strane existujú náznaky úspechu v otázke štátnej dotačnej politiky. Britskí predstavitelia po samite tvrdili, že „atmosféra nebola dobrá“ a že premiér Johnson je pripravený na brexit bez uzatvorenia dohody. Podľa slov viacerých predstaviteľov Spojeného Kráľovstva bol problém v nedostatočnej flexibilite Európskej únie.

EÚ vstúpila do rokovaní o budúcich vzťahoch s cieľom „udržať“ prístup do britských vôd, ako aj existujúce práva na lov viac ako 70 druhov rýb, ktoré plávajú cez námorné hranice medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom. Do konca rokovania zostávajú približne dva týždne, no otázka rybolovu je stále hlavným problémom pri vyjednávaní medzi oboma stranami. Británia totiž nehodlá ustúpiť od bodu, ktorý bol najzvučnejším dôvodom brexitu.

Francúzsky prezident Emanuel Macron naznačil ochotu rokovať v otázke rybolovu vyjadrením, že hľadá „dobrý kompromis“, pričom varoval, že nedovolí, aby bol tento sektor obetovaný. Kancelárka Angela Merkelová, rovnako ako aj vedúci predstavitelia EÚ sa vo vyhlásení opätovne vyjadrili, že „odhodlanie únie je mať čo najužšie partnerstvo so Spojeným kráľovstvom“.

Spojené Kráľovstvo v súčasnosti sužuje druhá vlna koronavírusu na ktorú reagovala vláda od piatku polnoci pristúpením k prísnejším obmedzeniam čo znamená, že ľudia sa nebudú môcť stretnúť s nikým mimo ich domácnosti. Súčasný stav novo nakazených dosiahol úrovne preplnenia nemocníc a nedostatku personálu, keďže brexit prinútil veľa zdravotných sestier odsťahovať sa naspäť do Európskej únie.

Zaujímavé bude sledovať postup v rokovaní, pretože Spojené Kráľovstvo si s najväčšou pravdepodobnosťou neuvedomuje, že v tomto prípade ťahá za kratší koniec. Pokiaľ sa nerozhodne o osude „rozvodu“ bude správa obsahujúca slovo brexit aj naďalej vyvolávať turbulencie britskej libry.