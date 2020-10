Koronavírus výrazne pomohol dronom

Koronavírus dokázal vytvoriť prostredie, ktoré bolo ešte pred rokom nepredstaviteľné. Pozitívny aspekt lock-downov v domovoch pomohol posunúť pomaly rastúce trendy ako je home-office, nákup na internete a riešenia dopravy.

Jedným z najviac sa ozývajúcich riešení je prechod doručovania jedla alebo hmotnostne nízko-nákladných produktov pomocou dronov.

Firmy sa zväčša spoliehajú na blízke pristávacie priestory na moderných strechách apartmánov, ktoré sa odomykajú kódom v štýle QR. Drony dokážu nielen skrátiť dodacie lehoty z jedného dňa na pár minút, ale aj vytvoriť zisk pre firmu z doručenia pri cene dopravy len 0,25 USD za kus. Investičná spoločnosť ARK Invest predikuje, že polovica z predaja elektronického obchodu v USA by sa takýmto spôsobom mohla dostať ku kupujúcim do roku 2030 dronmi. ABI Research dokonca uvádza, že dodávky dronmi na civilné použitie by sa do roku 2022 mohli zdvojnásobiť, aj vďaka koronavírusu.

Kým pre najstarší kontinent je to rozprávka budúcnosti, pre Čínu ako svetového lídra v oblasti elektronického obchodu výroby dronov a nižšej regulácie sú drony v uliciach samozrejmosťou. Čínsky a taktiež svetoví lídri v tomto sektore JD.com a Alibaba, teda dve najväčšie spoločnosti elektronického obchodu, využívajú drony už niekoľko rokov.

Technologická a obchodná vojna s Čínou však uchvátila aj výrobu dronov. Vďaka vysoko previazaným dodávateľským reťazcom s Čínou sa pokrok v oblasti dronov mierne spomalil, keďže čínska spoločnosť DJI, vyrába viac ako 70 percent civilných bezpilotných lietadiel na svete.

Kvôli prísnym predpisom a technologickým výzvam sa nenaplnili ani slová CEO Amazonu Jeffa Bezosa, ktorý ešte v roku 2013 predpovedal, že spoločnosť dodá balíčky prostredníctvom dronov do piatich rokov. V júni 2019 sa však znovu vyjadril, že sa zmienená služba dostane k zákazníkom „do niekoľkých mesiacov“. Prešiel už viac ako rok plány sa zatiaľ nepodarilo pretaviť do praxe.

Amazon (ProfitLevel Baloga)

Veľa spoločností aktuálne plánuje rozšírenie svojich prevádzok v nádeji, že získajú urýchlený regulačný súhlas. Posledných pár mesiacov sú počuť ohlasy z USA spojené s odstránením regulačnej prekážky v súvislosti s dopravou dronmi. Aj, keď spoločnosť Amazon začala testovať dodávky pomocou dronov v roku 2013, súhlas od Federálneho úradu pre letectvo USA o prevádzkovaní svojej flotily dodávacích bezpilotných lietadiel Prime Air získala až v auguste minulého roku.

Na druhej strane - prostredníctvom niekoľkých partnerstiev signalizuje, že chce dať dronom šancu aj spoločnosť Walmart. Nie je prekvapením, že sa spoločnosť rozhodla namiesto partnerstva s vlastnou flotilou uzavrieť partnerstvo s operátormi dronov. S veľkým objemom voľného cash-flow Walmartu by nebolo prekvapujúce, keby prevzal spomínaných operátorov dronov ak sa skúšky ukážu ako úspešné. Walmart tiež nadviazal partnerstvo so spoločnosťou Zipline, ktorá je v súčasnosti americkým lídrom v doprave dronmi. Ide o kalifornskú spoločnosť, ktorá v súčasnosti dodáva svoje zdravotnícke potreby padákom na určených miestach. Prvé komerčné dodávky dronov rieši aj divízia Googlu zameraná na drony- Wing, ktorý bojuje s komercializáciou svojich operácií.