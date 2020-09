Prečo je Intel najhodnotnejšou investíciou?

Najväčšia svetová spoločnosť, ktorá sa zaoberá navrhovaním a výrobou procesorov a čipov, ktorú môžeme prirovnať k roku Apple v roku 2016.

Čipy spoločnosti sa využívajú v notebookoch, stolových počítačoch, dátových centrách, mobiloch a celom rade ďalších zariadeniach.Okrem zmienených produktov vyrába široký sortiment produktov využívaných v technologickom sektore. Spoločnosť bola založená v roku 1968 v Santa Clare.

Postavenie na trhu

Trh s počítačmi je obrovský v roku 2019 sa predalo 88,4 miliónov stolových počítačov a 166 miliónov laptopov. Očakáva sa mierny pokles stolových počítačov, no nárast na 171 miliónov laptopov do roku 2023. Procesory Intelu tvoria v súčasnosti 86% podiel na trhu jeho najväčšiemu konkurentovi, AMD. V prípade stolových počítačov šliape AMD Intelu na päty, no v dátových centrách a serveroch pokrýva Intel podiel viac ako 90% v porovnaní s AMD. Dôvodom sú vďaka veľkosti Intelu o približne 20% vyššia hrubá marža, než je 40%-ná u AMD, vďaka čomu je vstup do vysoko rastového segmentu obmedzený. Dopyt po serveroch a dátových centrách rýchlo rastie, kvôli zvýšenému záujmu o cloud úložiská. Najväčší technologickí giganti: Google, Amazon a Microsoft agresívne investujú do cloudov, keďže zmienený trh je v počiatočných fázach rastu. Pre porovnanie, v roku 2013 tvoril segment osobných počítačov oproti dátovému biznisu Intel 30%, v roku 2018 už 50% a do budúcnosti sa očakáva nárast na 70%.

Prepad ceny

Najväčším konkurentom spoločnosti je AMD, ktorá v súčasnosti zažíva raketový rast kvôli oneskoreniu 7nm čipov počas vyhlásenia hospodárskych výsledkov za druhý kvartál 2020 najmenej o 6 mesiacov, čo poskytne konkurentom viac času na získanie podielu na trhu. Toto oznámenie viedlo mnohých analytikov k zníženiu očakávanej ceny akcií. Momentálne to vyzerá tak, že Intel nemá pred sebou žiadne významné katalyzátory, čo dáva krátkodobým investorom dôvod na predaj.

Každá spoločnosť robí chyby, ako to robili najväčší kompetitori spoločnosti AMD a Nvidia v roku 2015, keď obe mali klesajúce príjmy. Aj keď spoločnosť Intel šliapla vedľa, skôr či neskôr sa vráti na správnu cestu vďaka obrím investíciám vývoja a majoritným postavením na trhu. Príjmy spoločnosti Nvidia sú na úrovni 15% príjmov spoločnosti Intel a v prípade spoločnosti AMD je to na úrovni iba 10%.

Investície vývoja

Bolo by chybné sledovať len hlavný biznis spoločnosti. Intel vsádza na príležitosti v autonómnych sektoroch, IOT a 5G. Očakáva sa, že obchodný segment zameraný na dáta bude čoraz väčšou časťou spoločnosti. Medzi podniky zamerané na dáta patria akvizície DCF, IOTG, Mobileye, NSG, PSG a ďalšie.

Podnikanie spoločnosti Intel neustále rastie a spoločnosť zverejnila nové procesory architektúry Tiger Lake a 11. generáciu procesorov. Prvé testy už dávajú 10nm procesorom Intelu prednosť pred 7nm procesormi AMD, ktoré sú o 20% rýchlejšie počas každodennej práce a 2x rýchlejšie u hier oproti 10. generácii procesorov od Intelu.

Fundamentálna hodnota

Pri pohľade na súvahu, je spoločnosť v dobrom finančnom zdraví vďaka rastu operačnej marže, raste čistého príjmu na úrovni 10% a zisk na akciu sa zvýšil ešte viac, pretože spoločnosť neustále uskutočňovala spätný odkup akcií, čím znížila počet akcií v obehu o 24%. V súčasnosti oznámila tiež program spätného odkupu akcií v hodnote 10 miliárd dolárov, ktorý bol v marci pozastavený pre neistotu vyvolanú pandémiou. Spätné odkupy môžu priniesť rast ziskov na akciu v nasledujúcom desaťročí až o 100%. Intel zdvojnásobil taktiež dividendy, no výplatný pomer zostal nízky, keďže spoločnosť investuje do budúcnosti a uprednostňuje spätný odkup akcií.

Bezkonkurenčné výdavky oproti konkurencii na výskum a vývoj postavili Intel do silnej pozície na čelo nových trhových segmentov chránených veľkou priepasťou. Intel utratil za jediný rok viac na výskum a vývoj, ako kombinované výdavky spoločností AMD a Nvidia za posledné 3 roky. Výsledkom je, že Intel je veľkým producentom voľných hotovostných tokov, čo podporuje ich pro-akcionársku stratégiu.

Niektorí investori prirovnávajú Intel k Apple v roku 2016. V čase, keď bola Apple spoločnosťou s veľmi malým medziročným rastom výnosov a obrovskými spätnými odkupmi akcií a dividend. Na druhej strane sa začiatkom roku 2017 pozviechal a akcionárom priniesol rast akcií o viac ako 370% (do dnešného dňa).

V súčasnosti je skoro nemožné odhadnúť rast spoločností v nasledujúcich 10 rokoch, keďže P/E ukazovateľ sa pohybuje na hodnote 10, ktorá je najnižšia za posledných 5 rokov. Na druhej strane súčasné ocenenie ponúka veľmi atraktívny vstupný bod pre dlhodobých investorov.

Ak investujete dnes, s prognózami analytikov môžete očakávať rast okolo 7,5% ročne. Navyše ak k tomu pridáme aktuálnu dividendu vo výške 2,67%, tak to zvyšuje ročný výnos na zhruba 10,17%. Cena akcií stúpla za posledných 10 rokov asi o 164,8% alebo zložená ročná miera rastu bola 11,43%. No pri porovnaní spoločnosti Intelu s indexom S&P 500 sa prepadne jej výkonnosť pod výkonnosť indexu, čo na základe minulosti znamená, že do roku až dvoch prekoná jeho výkonnosť a prinesie investorom zaujímavé zhodnotenie investície.

Záver

Jednou z vecí, ktorá robí Intel jedinečným, je to, že približne 80% jeho výroby sa realizuje v USA. Spoločnosti Nividia, AMD a ďalšie outsourcujú celú alebo väčšinu svojej výroby do Taiwanu, Južnej Kórei alebo inde. Súčasná politika Trumpa, ale aj Bidena je nasmerovaná proti spoločnostiam presúvajúcim výrobu do zahraničia. To bude pomáhať Intelu v budúcnosti, keď ich rétorika naruší výrobné reťazce s ázijskými krajinami. Ďalším katalyzátorom budú príjmy z investícii v sektoroch, do ktorých Intel investoval v minulosti a predpokladá sa ich boom v rokoch 2023 až 2030.

Správny čas na nákup je zvyčajne vtedy, keď zlé správy skutočne neovplyvnia súčasné základy spoločnosti a vy kupujete nezmenenú hodnotu spoločnosti, aj keď sa vyvinie najhorší scenár. Ak ste hodnotovým investorom môže byť táto spoločnosť s majoritných podielom na trhu a súčasným abnormálne nízkym ocenením ceny k ziskom veľmi zaujímavou dlhodobou investíciou.