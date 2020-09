Prepad Tesly. Príležitosť alebo výstraha?

Akcie spoločností Tesla sú objemovo najviac obchodovanými a zároveň sú akciami s jedným z najvyšších rastom ceny od vypuknutia koronavírusu. Zároveň úplne rozbíjajú klasickú teóriu hodnotového investovania.

Analytici zastávajúci klasickú teóriu hodnotového investovania Teslu už niekoľko rokov zatracujú, no cena aj napriek tomu stále raketovo rastie. Na akúkoľvek informáciu, ktorú firma vyhlási -akcie reagujú rastom. Ohlásenie rozdelenia akcií 5 za 1? Akcie rástli napriek tomu, že ich cena sa zmenila a samotná (mimoburzová) hodnota spoločnosti zostala nezmenená. Emitovanie akcií? Akcie rástli aj, keď logicky zriedením podielu akcionárov by mali oslabovať.

Tentokrát najväčší externý akcionár znižuje svoj podiel. Aký to bude mať dlhodobejší vplyv na cenu akcií?

Spoločnosť Baillie Gifford predala bezmála 40 miliónov kusov jej akcií, čo predstavuje podiel vo výške 4,25 percenta. Pritom Baillie vlastnila ku koncu júna viac ako šesťpercentný podiel, respektíve takmer 59 miliónov akcií Tesly. V tom čase bola táto spoločnosť druhým najväčším akcionárom Tesly hneď po Elonovi Muskovi, ktorému patrí 18,3 percenta. Baillie Gifford sa teraz prepadla až na štvrté miesto.

Hovorca Baillie Gifford sa vyjadril, že dôvodom zníženia svojho podielu bolo zohľadnenie pokynu pre koncentráciu, ktoré obmedzujú váhu jednej akcie v portfóliách klientov. Ďalej pokračoval: „Naším zámerom však zostáva byť významným akcionárom aj po mnoho ďalších rokov. Čo sa týka budúcnosti spoločnosti sme stále veľmi optimistickí. Spoločnosť Tesla už nemá problémy so zvyšovaním kapitálu z rozsahu z vonkajších zdrojov, ale ak dôjde k vážnym poklesom ceny akcií, privítali by sme príležitosť opäť zvýšiť náš podiel.“

Koľko by mali klesnúť, aby bola Tesla opäť pre spoločnosť zaujímavou pre navýšenie v portfóliu? Pri stredajšom rannom obchodovaní sa akcie spoločnosti Tesla nakrátko dotkli 405 dolárov na akciu, čo predstavuje pokles až o 25% z jej historicky najvyšších hodnôt. Výpredaj pred realizovaným rozdelením akcií spôsobil pokles o 100 dolárov, no pred rozdelením by to znamenalo pokles vo výške až 500 dolárov.

Zdroj: Robintrack.net

Priložený graf porovnáva vývoj ceny (ružová čiara) a koľko používateľov bezplatnej obchodnej aplikácie Robinhood drží akcie spoločnosti Tesla (zelená čiara). Rovnaký trend by sme mohli pozorovať vo vyhľadávaní slova Tesla na Googli, ktorý rástol s akciami na najvyšší vrchol za posledných 5 rokov. Obe tieto pozitívne korelácie medzi zmienenými ukazovateľmi naznačujú rast retailových investorov, ktorí častokrát nakupujú akcie z dôvodu FOMO efektu (strach z nepodieľania sa na zisku).

Zdá sa, že Tesla je akýmkoľvek tradičným spôsobom oceňovania veľmi nadhodnotená pri súčasnej trhovej kapitalizácii 417 miliárd dolárov a 242 násobnom očakávanom pomere ceny k ziskom. Ak sa však Tesla priblíži k splneniu svojich ambícií v oblasti čistej energie, ocenenie spoločnosti je viac ako opodstatnené. Tesla môže byť pre investorov solídna investícia, no na druhej strane neuveriteľne riskantná.