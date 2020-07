Čínsky akciový trh dynamikou rastu jasne prekonal USA aj Európu

Hlavný čínsky akciový minulý piatok ako prvý na svete vynuloval pád v dôsledku COVID-19. Navyše, dosiahol päťročné maximum a prekonal aj historický rekord. Takto vyzerá reakcia trhov na zotavovanie čínskej ekonomiky po pandémii.

Čínskym akciám v indexe CSI 300 sa podarilo to, čo už dlho nie. Predbehli v raste hlavný americký aj európsky akciový index a index CSI 300 ako prvý prekonal svoje maximum spred koronakrízy.

Čínske akcie sú nielen silnejšie ako pred koronou, ale zároveň prekonali historický rekord

Index CSI 300, kótovaný na burze v Šanghaji a Šen-čene, v piatok vzrástol o 1,9 percenta, čo mu stačilo nielen na prekonanie úrovne tesne pred nástupom koronakrízy, ale prekonal aj absolútny rekord z júna 2015. Obchodníci ukázali svoju dôveru v čínsku ekonomiku, ktorá vykazuje jasné náznaky oživenia. Čína vyhlasuje, že obmedzila šírenie vírusu Covid-19 a zároveň poskytuje masívne stimuly. Očividne to stačilo na úplné zotavenie čínskeho indexu z marcového prepadu.

Čínsky index CSI 300 (sviečkový graf-zelená farba) za posledný necelý mesiac prekonal svoje americké a európske náprotivky. Sumárne od začiatku roku 2020 čínske akcie vzrástli o 7,88 %. V porovnaní s americkým indexom S&P 500 (červená čiara) a indexom Eurostoxx 600 (modrá čiara) je ako jediný v kladných číslach. Index S&P 500 za rovnaké sledované obdobie poklesol o 3,12 % a Eurostoxx 600 o 11,82 %.

CSI 300 Index (Zdroj: Tradingview.com)

Problém Hong Kong môže spôsobiť opätovný pád indexov

Akcie na Wall Street rastú podobne svižne. Poslednú trojdňovú rely zavŕšila koncom minulého týždňa správa, že zamestnanosť v USA sa v júni, čiže druhý mesiac po sebe, výrazne zvýšila. To dáva trhu nádej v skoré dorovnanie historického poklesu počtu pracujúcich v apríli.

Vrásky na čele investorov však vyvoláva problém Hong Kong. Prvý deň po tom, ako kontroverzný zákon o národnej bezpečnosti v Hong Kongu nadobudol účinnosť, už stihla polícia zatknúť za protest 370 ľudí a najmenej 10 ďalších skončilo za mrežami za zločiny súvisiace s národnou bezpečnosťou, ako napríklad nosenie vlajky nezávislosti Hongkongu.

Rastúce napätie medzi Pekingom a Washingtonom zostáva zdrojom obáv pre investorov. USA rozbehli proces zrušenia osobitného obchodného štatútu Hongkongu po tom, čo Peking schválil spomínaný zákon. Zároveň americký kongres schválil návrh zákona, ktorý sankcionuje úradníkov a banky, o ktorých sa predpokladá, že zasahovali do autonómie mesta.

Časť investorov však upokojuje situáciu a tvrdí, že kolaps obchodnej dohody „prvej fázy“ medzi USA a Čínou je nepravdepodobný. Hrozba zostrenia problémov – a tým dopadu na globálne trhy – je však vysoká. Ako hovorí Michael Every, globálny stratég Rabobank: „Finančné trhy si neuvedomujú toto veľmi vysoké riziko a ako je blízko k transponovaniu.“

Čína má našliapnuté na prudké oživenie, zvyšok sveta je však výrazne pesimistickejší

Pozitívnou správou pre trhy je oživenie aktivity v odvetví služieb. Spotrebiteľské výdavky sa odrazili od dlhodobo nízkych hodnôt spôsobených koronavírusom. Napríklad index manažérskych nákupov služieb Caixin/Markit minulý mesiac vzrástol na svoje 10-ročné maximum na úroveň 58,4 bodu z 55 bodov v máji a 26,5 vo februári, kedy sa sektor služieb zmietal v kríze spôsobenou lockdownom. Hodnota indexu sa v súčasnosti nachádza nad hodnotou 50 bodov, čo naznačuje akceleráciu ekonomiky. Toto všetko podnecuje pozitívny výhľad na rast ekonomiky, a tým pádom aj akciových trhov.

Nič to však nemení na fakte, že hlavným hnacím motorom finančných trhov bude aj blízkej v budúcnosti fiškálna podpora vlád a menová politiky centrálnych bánk. A to aj vtedy, keď sa krajiny úplne zotavia z pandémie. Ak sa Číne podarí rýchlo zvýšiť výrobu, bude to v kombinácii s pokračovaním uvoľňovania obchodných obmedzení znamenať, že po výraznom a radikálnom šoku pre druhú najväčšiu ekonomiku sveta príde výrazný rast. Oživenie by tak mohlo byť v prípade Číny razantné a dosiahnuť „tvar V“ so strmým poklesom, ale rovnako strmým nárastom na pôvodné pozície. Takýto optimizmus však neplatí pre ďalšie regióny sveta, kde sa, naopak, počíta s výrazným prepadom ekonomiky za rok 2020.