Aerolinky boli ešte nedávno na odpis, dnes sa skupujú ich dlhopisy. Prečo?

Aerolinky dnes čakajú na to, či niekto v ich lietadlách kúpi stredný rad sedadiel. Ak nie, zmenu celého biznisplánu mnoho z nich neprežije. Nádej však ešte stále žije

Po tom, ako investičný guru Warren Buffett predal s hlbokou stratou svoje portfólio v aerolinkách sa zdalo, že ľudia už nikdy nebudú lietať a tento trh postihne obrovský krach. V posledných dňoch sa však vyrojili špekulanti, ktorí skupujú pohľadávky v nádeji, že štáty aerolinkám pomôžu prežiť. Ako teda dnes vyzerá budúcnosť lietania?

Prečo zrazu špekulanti skupujú dlhopisy aeroliniek?

Na ilustráciu toho, čo sa stalo, stačí pár čísiel. Väčšina aeroliniek prišla kvôli COVID-19 o 90 % letov v porovnaní s rovnakým obdobím 2019. Napríklad najväčšia európska nízkonákladovka Ryanair dnes robí menej ako 20 denných letov, čo predstavuje 99 % pokles oproti letovému plánu spred COVID-19 (2 500 denných letov). Takýto prepad by v akomkoľvek sektore znamenal katastrofu. Aerolinky však ešte nie sú na dnes.

Paradoxne sa doteraz zamrznuté úverové trhy zázračne v posledných dňoch „rozžiarili“ a špekulanti začali naháňať všetko vrátane nevyžiadaných dlhopisov predávaných výletnými spoločnosťami a leteckými spoločnosťami. A to napriek tomu, že ich výnosy klesli o 80 či 90 %. Hlavným dôvodom sú nové peniaze Fedu, ktoré prišli do finančných trhov a začali zvyšovať ceny akcií. Tento stimul je síce silný, avšak budúcnosť leteckého priemyslu nerozhodne.

Rozhodujúce bude, kto zaplatí za stredné sedadlo

Nedajme sa zmiasť optimizmom na akciových trhoch. Do budúcnosti stále existuje kľúčový problém, ktorý môže brániť európskym leteckým spoločnostiam rýchlo sa zotaviť z následkov COVID-19. Ich obchodný model s veľmi nízkymi nákladmi sa spolieha na to, že lietadlá sú v prevádzke pri takmer 100 % vyťaženosti. Odstránenie prostredného sedadla v usporiadaní sedadiel 3x3 (v ktorom sú nakonfigurované všetky flotily leteckých spoločností) by spôsobilo, že faktor vyťaženia by klesol na maximálne 66 %. Tento krok by obchodný model nízkonákladových leteckých urobil definitívne nerentabilným pri súčasných cenách lístkov. Generálny riaditeľ Ryanairu Michael O'Leary minulý týždeň uviedol, že „buď vláda zaplatí za prostredné kreslo, alebo nebudeme lietať.“ Vzhľadom na to, že anglické letecké spoločnosti dostali jasný signál, aby neočakávali konkrétnu pomoc, to pre tieto firmy nevyzerá ružovo. Ak by sa v lietadlách do budúcna presadili opatrenia na sociálne odstupňovanie, bude napríklad Ryanair musieť zvážiť náklady na prevádzku pri zníženej kapacite voči nákladom na zrušenie letov na niektorých linkách. Tento faktor rozhodne o tom, či sa Ryanair bude vedieť zotaviť a vrátiť na predchádzajúcu úroveň počtu cestujúcich. Je to absolútne kľúčový fakt, ktorý investori úzkostlivo monitorujú.

Významná časť ľudí sa stále bojí lietať?

Najnovší prieskum vo Veľkej Británii ukázal, že viac ako 30 % ľudí plánuje v budúcnosti výrazne obmedziť cestovanie do Európy, ako aj po celom svete. Výsledky vyvolávajú oprávnené obavy, ako dlho bude trvať, kým sa opäť vráti dôvera ľudí v letecký sektor. A či sa tak vôbec niekedy stane v plnej miere.

Zdroj: Financial Times

Prvý z krízy by sa mohol zotaviť Ryanair

Aj keď existuje vysoká šanca, že tento rok niekoľko leteckých spoločností zbankrotuje, nízkonákladové spoločnosti ako Ryanair a v Amerike Southwest Airlines sa tomuto osudu pravdepodobne vyhnú a stanú sa prvými leteckými spoločnosťami, ktoré sa zotavia krízy.

Spoločnosť Ryanair má totiž niekoľko funkcií, ktoré odlišujú jej súčasnú pozíciu od ostatných leteckých spoločností, čo jej môže pomôcť zotaviť sa po COVID-19. Celý sektor napriek tomu nemá ani zďaleka dôvod na optimizmus. Cestovanie sa nemusí tak skoro (prípadne už nikdy) vrátiť do starých koľají. Môže sa tiež stať, že domáce lety budú na tom omnoho horšie ako predtým, čo zase odradí ďalších ľudí cestovať. Každopádne, na zotavenie aeroliniek čakajú ďalšie segmenty ako letiská, hotely, reštaurácie a kongresové centrá. Ak nepríde, z akútneho problému sa stane dlhotrvajúca kríza s veľkými ekonomickými škodami.