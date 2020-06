Môže koronavírus vyvolať potravinovú krízu? Podľa OSN sa tak už deje

Zvýšené riziko 2. vlny COVID-19 prerušilo dvojmesačný rast trhov. Ak by sa neistota preklopila do potravinovej krízy, dopad by bol enormný.

Na finančné trhy sa vracia neistota. Prvýkrát po takmer dvojmesačnom neprerušenom raste si indexy zaknihovali viacdenné poklesy. Na trhu prebiehajú masívne odpredaje rizikových aktív, klesá výkonnosť amerických desať a tridsaťročných štátnych dlhopisov. Trhy sa očividne boja druhej vlny koronakrízy. Ak by však prišla potravinová kríza, pred ktorou varuje OSN, dopad by bol oveľa zásadnejší.

Brusel sa snaží podchytiť produkciu liečiv

Pandémia aj naďalej zostáva najmocnejšou hybnou silou globálneho výhľadu. Trhy pozorne sledujú vývoj v USA, kde hneď niekoľko štátov zaznamenalo za posledný týždeň výrazne zvýšený výskyt prípadov COVID-19. Domácnosti na ekonomickú neistotu reagujú aj predajom akcií, čo finančným trhom práve nepomáha.

Všeobecná neistota urýchľuje odhodlanie EÚ zmeniť fatálny nedostatok výrobných kapacít pre produkciu liekov a ochranných pomôcok na území EÚ. Brusel plánuje vyčerpať miliardy eur na predbežné nákupné dohody s farmaceutickými spoločnosťami o vývine vakcín proti koronavírusu. Peniaze z fondu EÚ, známeho ako nástroj na podporu v prípade núdze, by sa zmobilizovali na financovanie úsilia výrobcov o rýchle a rozsiahle očkovanie. Finančné prostriedky majú byť zamerané predovšetkým na lieky, ktoré sa tento rok dostanú do klinických skúšok s potenciálom masovej produkcie už v roku 2021. Samozrejme, z nového fondu nebudú čerpať spoločnosti, ktoré majú výrobu výlučne v USA, keďže americká administratíva si uplatňuje nárok na ponechanie vyrobených liekov na americkom území.

Zneistenie ako dôsledok možnej druhej vlny

Oči štátov a finančných trhov sa upierajú na vývoj v štátoch, ktoré po opadnutí úvodnej vlny nákazy a uvoľnení opatrení čakajú na príchod 2. vlny pandémie. Aj keď sa obecne očakávajú výrazne nižšie čísla ako pri prvej vlne, biznis sa bojí možného opätovného zatvárania hraníc, ktoré by pravdepodobne prišlo. Hospodárske dôsledky by boli zásadné.

Investori sa logicky pýtajú, kam až môžu počas druhej vlny padnúť trhy. Ak by sa priblížili k tohtoročným minimám, bola by to bezpochyby príležitosť na nákup akcií, ekonomické následky by však boli zásadné. Samozrejme, situáciu môže opäť „fixovať“ FED a ECB, ktoré zvýšia pumpovanie peňazí na trhy a žiadny z negatívnych scenárov sa neudeje. Vývoj cien akcií zatiaľ vyzerá skôr ako technická korekcia než posun paradigmy v makro pohľade. Avšak negatívne makro dáta by v najbližších mesiacoch mohli poskytnúť iný výhľad.

Pozor, hrozí najväčšia potravinová kríza od konca 2. svetovej vojny

Generálny tajomník OSN António Guterres však varuje pred novou hrozbou. Podľa OSN je svet na pokraji najhoršej potravinovej krízy po druhej svetovej vojne. Dnešnú globálnu ekonomiku „ovláda“ kombinácia ekonomickej depresie a obmedzení pre vírusovú pandémiu. Vlády a centrálne banky čelia rastúcemu sociálno-ekonomickému chaosu. Ten by sa mohol posunúť až na nezvládnuteľnú úroveň, ak by sa narušil potravinový systém. Ten je podľa OSN bezprecedentne ohrozený, keďže každé obmedzenie pohybu tovarov (vrátane potravín) limitujú schopnosti ľudí predávať a nakupovať potraviny.

Aj keď ju ešte nevidíme, vo svete sa vzmáha dokonalá búrka extrémnej chudoby a hladu, ktorá môže logicky viesť k dlhému obdobiu sociálnych nepokojov. Podľa OSN sa v dôsledku vírusovej pandémie môže viac ako 50 miliónov ľudí dostať do pásma okamžitej chudoby.

Potravinový problém hrozí aj vyspelým krajinám. Napríklad v USA od úvodu krízy zavrelo niekoľko závodov na spracovanie mäsa a potravín, čo obratom spôsobilo nedostatok niektorých potravín a ich zdraženie. Ak sa globálna potravinová kríza zhorší, vlády ju nedokážu rýchlo vyriešiť. Kým peniaze sa totiž tlačiť dajú, viac jedla žiadna tlačiareň vyprodukovať nedokáže.