Bitcoin má novú nádej: virtuálna mena by mohla fungovať ako zaistenie proti inflácii

Bitcoin pri výkyvoch akcií pravidelne reaguje poklesom. Vďaka tomu by mohol fungovať ako zaistenie proti inflácii a „ukradnúť“ 3 až 5-percentný podiel na trhu so zlatom. To by znamenalo cieľovú cenu výrazne cez 20-tisíc dolárov.

Bitcoin už tretí mesiac reaguje poklesom na intenzívnejšie výkyvy akcií. Svojím správaním sa podobá na meny rozvojových krajín. Napriek tomu je tu skupina investorov, ktorá verí v Bitcoin ako uchovateľa hodnoty v časoch krízy.

Podľa analýzy ProfitLevel vývoj posledných týždňov jednoznačne ukazuje zraniteľnosť kryptomien. Bitcoin je podobne ako česká koruna, ktorá patrí do skupiny mien tzv. rozvojových ekonomík, citlivý na rozkolísané trhy. Akonáhle sa akciové trhy rozkolíšu, jeho hodnota voči menám rozvinutých ekonomík klesá.

Napriek tomu existuje skupina investorov, ktorí sú presvedčení o budúcej pozícii Bitcoinu ako uchovateľa hodnoty namiesto klasických fiat mien. Ich teórii nahráva aktuálna takmer bezodná podpora finančného systému zo strany vlád a centrálnych bánk. Stačí sa pozrieť na USA, kde je schválený stimulačný balík vo výške vyše 2 biliónov USD, čo je s odstupom najväčší ekonomický stimul v celej histórii USA. Pritom to ešte nemusia byť finálne čísla. Cieľom najnovšieho "kvantitatívneho uvoľnenia" je prefinancovať krátkodobé obchodné aktivity v nádeji, že to bude stačiť na celkový ekonomický stimul. Je nepochybné, že kapitálové injekcie prenesú v krátkom čase mnohé výhody, avšak z dlhodobého hľadiska bude skôr či neskôr nasledovať inflácia. A tou rekordne zadlžené krajiny budú len ťažko bojovať.

Zdroj: Tradingview.com

Zaujímavé je porovnanie ceny Bitcoinu v porovnaní s indexom VIX, ktorý zachytáva volatilitu na americkom kapitálovom trhu. Keďže rastúca volatilita na trhoch jasne vyvoláva pokles ceny Bitcoinu, môžeme usudzovať, že Bitcoin investori stále vnímajú ako rizikovú investíciu.

Avšak na druhej strane by Bitcoin mohol investormi mohol získať strategickú pozíciu v diverzifikovanom portfóliu ako zaistenie proti inflácii. A to bez ohľadu na to, čo blockchain ako technológia mohla v budúcnosti preniesť spoločnosti. Priaznivci Bitcoinu veria, že sa ako mena stabilizuje a celý ekosystém digitálnych mien bude schopný mierne absorbovať nárast globálnej ponuky peňazí, čím sa zvýši jeho trhový strop a zníži sa volatilita. Túto teóriu podporuje fakt, že kryptomena má stabilnú ponuku a deflačná politika meny sa zatiaľ drží.

Okrem toho existuje vysoká pravdepodobnosť, že zlato v nadchádzajúcich 12 až 18 mesiacoch porastie v dôsledku zvýšenej politickej neistoty a rastúcich inflačných tlakov. Pri pohľade na Bitcoin ako na pákový efekt so zlatom by skutočná hodnota mohla byť v skutočnosti výrazne vyššia.

Bitcoin by si podľa konzervatívnych predpokladov strednodobo až dlhodobo mohol „ukradnúť“ 3 až 5-percentný podiel na trhu so zlatom. S približne 190 000 tonami vyťaženého zlata predstavuje celkový trhový strop zlata hodnotu približne 10,5 bilióna USD (za spotovú cenu 1 730 dolárov za uncu). Pri celkovom počte vyťažených Bitcoinov (18,3 milióna) by teda 3 až 5 percent z celkového limitu na trhu so zlatom stanovilo cenu Bitcoinu v rozpätí 17 240 až 28 740 USD. To na mnoho investorov nemusí zapôsobiť, keďže Bitcoin sa koncom decembra 2017 obchodoval na úrovni 20 000 dolárov, čo je 2,5 až 4krát viac ako aktuálna cena. Pri pohľade zo strednodobého až dlhodobého hľadiska je to však veľmi hodnotná investícia. Samozrejme, len ak sú jednotlivci pripravení na vysokú nestálosť ceny.

Svoju rolu môže zohrať aj globálne rastúci trend užívateľov a účtov v sieťach blockchain. Dnes existuje takmer 50 miliónov účtov blockchainu (peňaženiek). Je to nárast o 15 miliónov za posledný rok a približne o 26 miliónov v porovnaní s obdobím pred dvoma rokmi. V percentuálnom vyjadrení ide o plus 45 % v rokoch 2018-2019 a približne 40 % v rokoch 2019-2020. Navyše sa zdá, že medziročný rast používateľov o 30 až 40 % bude pravdepodobne pokračovať a za 2-3 roky by sme mohli vidieť 100 - 200 miliónov elektronických peňaženiek.

Pri úvahách o investovaní však netreba zabúdať, že Bitcoin, ktorý nie je podložený žiadnou materiálnou hodnotou, by sa mohol časom zrútiť až na nulu. Postačí, ak používatelia stratia k nemu dôveru alebo príde iná, perspektívne silnejšia kryptomena, na ktorú investori presedlajú. Okrem toho Bitcoin môže vážne poškodiť aj silná politická regulácia. To sú všetko riziká, s ktorými musí investor pri Bitcoine počítať.