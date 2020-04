Zlato sa na rozdiel od peňazí nedá tlačiť. Preto mu viacerí predpovedajú strmý rast

Zlato v posledných 15 mesiacoch stále častejšie funguje ako útočisko pre investorov. Preto jeho ocenenie rastie. Dokonca Bank of America predpovedá jeho vystrelenie až k úrovni 3 000 dolárov v priebehu 1,5 roka.

Posledným impulzom bol pád cien ropy. Obchodníci s touto komoditou to majú v tomto roku ťažké: V ropa WTI klesla od úvodu roka už o 67% a ropa Brent dokonca o 73%. Producenti ropy, ktorých štátneho hospodárstvo závisí na čiernom zlate a ich mena koreluje s cenou ropy, sa budú pravdepodobne snažiť diverzifikovať svoje devízové rezervy do zlata. Podobne budú zrejme rozmýšať aj obyvatelia týchto krajín v snahe získavať fyzické zlato do vlastníctva.

Zlato je skutočne medzi absolútnymi cenovými víťazmi posledných 15 mesiacov. Od januára 2019 zaznamenalo približne 12 % rast ceny (graf 1). Zaujímavejší je však graf 2. Ten ukazuje výkonnosť jednotlivých amerických finančných inštrumentov. V medziročnom porovnaní dokázali výkonnosť zlata prekonať iba 30-ročné americké štátne dlhopisy, ktoré dosiahli 16,9 % rast a S&P index technologického sektora.

Je pravdou, že pri komoditách treba zohľadňovať silnejšie volatilitu. Aj keď sa volatilita zlata v súčasnosti zvýšila s turbulenciami na trhu, ani zďaleka kolísanie cien nedosahuje rozmery akcií či ropy. Volatilita zlata v posledných dvoch mesiacoch viac-menej korelovala so všeobecne známymi bezpečnými menami ako japonský jen alebo švajčiarsky frank. Ak by si trend zlato udržalo do budúcnosti pokračoval, na trhu by nebolo bezpečnejšej komodity ako zlato.

Kyle Bass, analytik Bank of Amerika, porovnáva súčasnosť na trhu so zlatom s aprílom 2011. Tesne po znížení úverového ratingu USA vtedy cena zlata explodovala na rekordných 1 900 dolárov. Jeho odhadom je býčí trh na zlate preto, že Fed – na rozdiel od peňazí – zlato tlačiť nemôže. Jeho teória je podložená výrazným rastom štátneho dlhu väčšiny štátov a výhľad poklesu HDP v 2Q20 medziročne o 30 %, čo by mal byť najstrmší kolaps v modernej histórii.

Zaujímavé je, že hraničná užitočnosť zlata sa dlhodobo neznižuje. Aj napriek tomu, že takmer všetko vyťažené zlato je stále v ľudských rukách, trh aj naďalej absorbuje vyťažené unce zlata bez dopadu na cenu. Zaujímavé je, že teória hovorí presný opak: hraničná užitočnosť by sa mal s rastúcim množstvom znižovať. Z reálnej situácie však vyplýva, že aj napriek zväčšujúcemu sa objemu vyťaženého zlata dopyt po zlate z dlhodobejšieho hľadiska neklesá. Aj keď sa zlato využíva aj v jednotlivých priemysloch, ide o veľmi malú časť v pomere k celkovému vyťaženému zlatu.

Keď centrálne banky zvyšujú svoje súvahy, aby brzdili prepady hospodárstva, bolo by možné efektívne socializovať množstvo rizík, čím by sa zvýšila atraktivita zlata. Na základe toho sa cieľová cena zlata podľa Bank of America v 18-mesačnom horizonte zvýšila z 2 000 dolárov na 3 000 dolárov za uncu.

Dnešná korelácia vývoja akcií a zlata môže byť znakom toho, že akciové trhy nemuseli dosiahnuť ešte úplné dno. Čo okrem iného znamená, že trh so zlatom má ešte veľký priestor pre rast. Spúšťačom by mohla byť pretrvávajúca pandémia a s ňou spojené pokračovanie obmedzení ekonomiky aj počas ďalších nasledujúcich týždňov.