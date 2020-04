Absurdná situácia: Keď centrálna banka jedného dňa vykúpi úplne všetko, zruší dane?

Za posledné 4 týždne pribudlo viac nezamestnaných ako sa vytvorilo nových miest za posledných 10 rokov. A koncom apríla môže byť bez práce neuveriteľných 20 % Američanov. Napriek tomu trhy veselo rastú a všetko je akože v poriadku

Aj keď je celosvetová ekonomika hore nohami, navonok to nevidno. Desiatky miliónov ľudí prepúšťajú v USA každý týždeň, napriek tomu na „trhu“ nebadať žiadny náznak problému. Dokedy môže táto absurdita pretrvať?

Ak by človek nevedel o zlej situácii na celom svete, ľahko by nadobudol dojem, že prežívame práve najlepšiu konjunktúru. Štátne dlhopisy smerujú k extrémne nízkym výnosom, americký ( za bežných okolností) vysoko rizikový úver vlastne rizikový nie je. Dôvod: špeciálny nákupca - centrálna banka. To istá platí pre akcie, ktoré sa pokojne vracajú do býčieho, rastového trendu. To všetko len preto, že centrálna banka, americký Fed, si povedal, že nepríde o porazených.

Ďalšia absurdita sú „helikoptérové peniaze“. Táto „manna z neba“, čiže priama finančná podpora pre všetkých Američanov, ktorí zarábajú menej ako 75 000 dolárov ako jednotlivci alebo 150 000 dolárov ako rodina. Kto splní podmienku, dostane 1 200 USD na dospelého a ďalších 500 USD na dieťa, čo môže dosiahnuť až 3 400 USD na štvorčlennú rodinu. Len tak, na účet. Nemusí ani prstom pohnúť. Ďalšie správy hovoria, že dávky v nezamestnanosti sa zvýšili a predĺžili o štyri mesiace nad rámec zákona. Napriek tomu silnie v USA pocit, že tieto stimuly v objeme biliónov dolárov nestačia a pripravuje sa druhý stimul. Netreba počkať na výsledky toho prvého, viac je jednoducho vždy viac.

Realita pritom ukazuje surové čísla: nová štúdia amerického trhu nezamestnanosti naznačuje, že už na konci apríla by mohlo byť bez práce neuveriteľných 20 % Američanov. Len za posledné štyri týždne požiadalo o dávky v nezamestnanosti viac Američanov, ako je počet novovytvorených pracovných miest za desaťročie od konca poslednej krízy.

Otázka znie: ako ďaleko môže pokročiť dichotómia na býčích trhoch, keď štáty smerujú k nezamestnanosti 10 %, 15 % alebo možno 25 %? V extrémnom prípade „helikoptérové peniaze“ znamenajú, že čoskoro môže nastať neuveriteľná situácia. Situácia, keď budú ľudia masovo platení za to, že nerobia nič. Okrem samotnej vlády sa všetok pracovný život zastaví, napriek tomu trhy zostanú pokojné. Pretože Fed bude určovať cenu aktív.

Celá táto situácia vyvoláva obrovskú otázku, ktorú sme si kládli od prvého dňa spustenia kvantitatívneho uvoľňovania (QE). Kam dospeje ekonomika, ak dnes jedno kolo peňažných stimulov vedie k ďalšiemu a ďalšiemu kolu, pričom každý nový krok je drahší ako ten posledný. Čo nastane, ak nakoniec nezostane vôbec nič, čo by si centrálna banka mohla kúpiť? Logický extrém je tzv. QEternity, keď by centrálna banka skutočne speňažila všetok dlh. Ak dospejeme do tohto bodu, logicky príde na rad nadväzujúca otázka: načo mám platiť dane, keď všetko na trhu si môžu centrálne banky kúpiť? Vedie to všetko k najväčšiemu stimulačnému programu, čiže zrušenie výberu daní z príjmu? V súčasnom šialenom nastavení nemáme na žiadnu z otázok rozumnú odpoveď, ostáva nám len počkať na ďalší vývoj.