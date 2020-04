Dokáže Disney zázračne zvíťaziť nad koronavírusom? Zatiaľ to pre filmový ikonu vyzerá náde

Analytici sa dnes zhodnú, že kríza určite príde do konca roka, ak ešte nenastala. Väčšina spoločností bude obmedzovať výrobu a prepúšťať zamestnancov, čo sa prejaví na prepade akcií. Niektoré firmy však z koronakrízy vyťažia.

Keď prepukla súčasná koronakríza naplno, pozornosť investorov sa logicky upriamila na firmy, ktoré by z pandémie mohli nakoniec vyťažiť. Keďže kríza obmedzila cestovanie po celom svete a „prikovala“ ľudí doma, logicky stúpa konzum online služieb vrátane streamovacích služieb. Záujem je dokonca taký veľký, že Netflix v Európe na žiadosť EÚ dočasne znížil kvalitu streamingu videí v záujme zachovania hladkého fungovania pre výrazne viac zákazníkov ako bežne. V horšej kvalite sú v Európe dočasne dostupné aj služby Disney+.

Skúsme sa pristaviť pri spoločnosti Disney. Jej streamovacia služba Disney+ je konkurenciou Netflixu, ktorá má takmer 167 miliónov predplatiteľov. Služba v Európe začala fungovať pred troma týždňami v prvých 10 krajinách. V Indii, kde začala o týždeň neskôr, dokázala získať už osem miliónov zákazníkov. Aj vďaka týmto číslam na nových trhoch má Walt Disney po piatich mesiacoch od spustenia služby už viac ako 50 miliónov účastníkov. To je takmer dvojnásobok predplatiteľov od poslednej štatistiky vo februári.

Akcie Walt Disney sa – rovnako ako prakticky všetky firmy v indexoch – nevyhli poklesu v porovnaní s úvodom roka. Konkrétne, klesli až o 30 %. Avšak hneď po zverejnení posledných čísiel (50 miliónov predplatiteľov) vzrástli o približne 6 % a majú ďalej opatrne rastúci trend. Každopádne, Disney má diverzifikovanú firmu so solídnou hotovostnou pozíciou, ktorá dokáže odmeňovať svojich investorov aj v období oslabenia ekonomickej aktivity, ktoré nepotrvá večne. Dnes viac ako v minulosti platí, že „obsah kraľuje“ (content is the king) a Disney vlastní autorské práva na mnohé z najcennejších filmových titulov a postáv. Disney už viackrát ukázal, že dokáže autorské práva speňažovať prostredníctvom viacerých platforiem súčasne: cez filmy, televízne programy, hračky, zábavné parky, online hry atď.

Posledný krok je pre Disney mimoriadne dôležitý. Priamou distribúciou cez Disney+ dokáže spoločnosť Disney vylúčiť sprostredkovateľov, lepšie kontrolovať skúsenosti zákazníkov a potenciálne zvyšovať úroveň ziskovosti. Ak bude služba predplatného s lojálnou zákazníckou základňou úspešná, môže mať pozoruhodnú hodnotu pri dlhodobom raste výnosov.

Samozrejme, netreba zabúdať na to, že v strednodobom až dlhodobom horizonte veľa záleží na dĺžke pandémie a následnej ekonomickej škode. Ak by totiž kríza tvrdo doľahla na ekonomiky a podniky by museli pristupovať k masovému prepúšťaniu, spotrebitelia budú logicky musieť robiť tvrdé rozhodnutia o tom, na čo minúť stenčujúce sa zdroje. A aj keď streamovacie služby ako Netflix, Amazon Prime Video alebo Disney+ sú úžasné, logicky sa môžu ocitnúť medzi prvými výdavkami, ktoré rodiny budú škrtať v rodinnom rozpočte.