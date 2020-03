Láka vás aktuálny pád akcií? Dá sa na ňom zarobiť, ale rovnako aj stratiť. Riziká sú znač

Na nervozite, ktorá aktuálne vládne na finančných trhoch, sa dá výrazne zarobiť, ale aj prerobiť. Na príklade si ukážeme, ako možno pri správnej stávke na vývoj ceny zlata dosiahnuť výnos až 100 % alebo stratiť komplet všetko.

Nárast ochorení na koronavírus najmä v Európe, ako aj pozícia Saudskej Arábie, ktorá drasticky stlačila svetové ceny ropy, pôsobia dnes ako spúšťače predajných nálad na burzách s akciami. Tieto výrazné výkyvy sú pohromou pre konzervatívnych investorov, avšak súčasne lákadlom pre obchodníkov, ktorí sú ochotní akceptovať výrazne vyššie riziko. Dnešná situácia ponúka zaujímavé príležitosti na špekulatívne transakcie. Kým si ich predstavíme, dôležité varovanie: lákavý zárobok ide ruka v ruke s rizikom vysokých strát.

Investori mohli zarobiť na nedávnom poklese akcií Tesly cez 10 % za deň

Pozrel som sa na niektoré príležitosti ako ukážky, ako sa na veľkých poklesoch niektorých titulov vo februári dalo zarobiť, ale aj významne prerobiť. Všetky výpočty sú bez započítania spreadov a poplatkov.

Po rekordnom raste úvodom roka patrila medzi porazených februára napríklad Tesla. Kto tento vývoj predvídal, mohol pri predaji akcií "nakrátko", teda takzvanom shortovaní alebo špekulácii na pokles, zarobiť aj bez použitia páky za jeden deň viac ako 10 % investovanej sumy. Napríklad za 1 000 USD počas 5. februára 2020 by pri trhovej cene 823 USD a následnom nákupe týchto akcií za 730 USD došlo k 11,3% zhodnoteniu investície. Pri investícii 1000 USD na pokles Tesly tak profit činil 113 USD.

Podobne sa dalo postupovať s komoditami, ako napríklad s ostro sledovaným zlatom. Ak by investor 28. februára 2020 predal kontrakty zlata v hodnote 1000 USD „nakrátko“ za cenu 1 646 USD a následne by po poklese cien rovnaký počet kontraktov nakúpil za 1 568 USD, znamenalo by to 4,74 % zhodnotenie počiatočnej investície. Pri následnom nákupe kontraktov zlata pri počiatočnej investícii 1000 USD tak profit činil 47,4 USD, a to bez použitia finančnej páky.



Situácia by však bola diametrálne odlišná, keby k očakávanému poklesu nedošlo. Pri použití páky by sa strata obchodníka ešte umocnila. Využitie finančnej páky nielen násobí zisk, ale analogicky aj vyrobenú stratu.

Základom obchodu, keď obchodník na trhoch špekuluje na pokles je odovzdanie tzv. pokynu predaja "nakrátko", na základe ktorého sa otvára pozícia pôžičkou finančného takého inštrumentu od brokera alebo dílera, pri ktorom sa investor domnieva, že jeho hodnota bude klesať. Investor následne vypožičané inštrumenty predá kupujúcim, ktorí sú ochotní zaplatiť trhovú cenu. Keď vypožičané inštrumenty musí vrátiť, nakupuje obchodník na trhu - a ak sa naplnia jeho očakávania z klesajúcej ceny, realizuje z obchodu príslušný zisk.

Použitie páky môže vyhnať zisk aj stratu k 100 %

Dosiahnutý zisk či stratu možno umocniť využitím investičného nástroja tzv. rozdielovej zmluvy (CFD - z anglického kontrakt na rozdiel), ktorý funguje na princípe pákového efektu. Ide v podstate o doplnenie vlastných aktív o cudzie aktíva. Tým možno násobiť zisky, ale rovnako sa stupňujú aj straty.

Brokeri a nimi poskytované inštrumenty reguluje Európsky orgán pre cenné papiere a trhy. Pre retailového obchodníka stanovuje regulácia maximálnu výšku finančnej páky podľa typu podkladového aktíva, pre akcie je jej maximum 1: 5, pre komodity 1:10 s výnimkou zlata, ktoré má povolenú páku až 1:20.

V uvedenom príklade so špekuláciou na pokles akcií Tesly by investor pri správnom odhade (pokles cien akcií) mohol za použitia maximálnej páky modelovo zarobiť 565 USD, teda zhodnotiť investíciu za jediný deň o viac ako 56 %. V prípade opačného vývoja na trhu by však o rovnakú čiastku prišiel. Podobne by sa znásoboval efekt pri zlate, kde by pri využití maximálnej povolenej páky v uvedenom prípade mohol zarobiť (alebo prerobiť) až 948 USD, teda výsledok (zisk alebo strata) by sa blížil k hodnote 100 % investície.