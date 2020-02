Stane sa zlato najatraktívnejšou investíciou roka 2020?

Zlato v stredu prekonalo psychologickú hranicu 1 600 USD za uncu, keď vzrástlo o približne o 0,5 %. V ročnom horizonte vykázalo viac ako 20 % nárast hodnoty a prekonalo 7-ročné maximum. Týmto sa dostalo medzi najvýkonnejšie aktíva

Je zaujímavé pozorovať, že tento rast dokázala komodita používaná ako averzia k riziku na trhu zaznamenať napriek tomu, že na akciových trhoch pretrváva býčí (rastový) trend a dolár sa dlhodobo posilňuje voči všetkým hlavným menám. Dôvodom môžu byť dopytovo smerované politiky, masívne injekcie likvidity a nízke úrokové sadzby, čo poháňa dlh na historicky najvyššie hodnoty aj napriek tomu, že podľa makroekonomických dát by ekonomika mala spomaľovať.

Vývoj ceny zlata od roku 2013

Zdroj: Tradingview.com

Analytici americkej banky Citibank odhadujú príchod ekonomického spomalenia na rok 2022. Dôvodom je hlavne zvýšenie bilancie centrálnych bánk v horizonte 2020-2021 o viac ako 3 trilióny amerických dolárov oproti 2019 (bez započítania Číny). To je vôbec najviac od roku 2011. Akciové trhy na celom svete ignorujú zlé makrovýsledky, slabé zisky a politické riziko, pretože centrálne banky ECB, BOJ, PBOC a FED každý mesiac „vstreknú“ na trh stovky miliárd.

Z krátkodobého hľadiska sa objavujú stále silnejšie varovania pred ohrozením ekonomiky Číny kvôli koronavírusu, pred extrémnejšími dopadmi klimatických, ktoré svet sanuje za stále vyššie sumy. Na druhej strane tu máme riziko vyostrovania konfliktu USA-Irán a s tým spojené súperenie medzi Spojenými štátmi a ďalšími svetovými mocnosťami.

Kto v dnešnej situácii teda investuje do defenzívnych sektorov? Investori aj napriek masívnej intervencii centrálnych bánk nakupujú bezpečné aktíva ako americký dolár alebo zlato. Pravdepodobne z dôvodu, že raz musí dôjsť k neodvratnému prepadu.

Ďalším potenciálnym pozitívnym impulzom pre rast ceny zlata môže byť zmena stratégie Číny. Tento najväčší držiteľ amerických štátnych dlhopisov sa môže rozhodnúť diverzifikovať svoje rezervy, čo by znamenalo príklon k nákupu zlata. Nasvedčuje tomu aj skutočnosť, že Čína aj Rusko skutočne navyšujú zásoby zlata. Tieto nákupy sú najsilnejším impulzom, ktorý stojí za 30 % nárastom cien zlata od začiatku roka 2019. Ak by sa táto diverzifikačná stratégia zrýchlila, mohla by spôsobiť šok na americkom trhu štátnych pokladníc, čo by zase viedlo k prudkému hospodárskemu spomaleniu v USA.

Vývoj zlata je z krátkodobého hľadiska nejasný, keďže na trh vstupuje mnoho faktorov, ktoré môžu súčasný trend na trhu zásadne zmeniť. Avšak, ako sa už častokrát potvrdilo, z dlhodobého hľadiska víťazia makroekonomické dáta a ekonomika skôr či neskôr neodvratne prejde do ozdravovacej recesie. To bude ďalší pozitívny impulz pre rast ceny zlata.