Trump udržuje americké trhy v optimistickom móde, reálna ekonomika však dostáva trhliny

V čase, keď sa svet trasie pred koronavírusom a denne čítame o spomalení Číny aj globálnej ekonomiky, zatváraní fabrík a rušení letov, by logicky svetové indexy mali padať. V skutočnosti sa nič také nedeje.

Napriek tomu, že Svetová zdravotnícka organizácia varuje pred rýchlym šírením nákazy a rôzne sektory ekonomiky oznamujú spomalenie rastu, investori zostávajú optimistickí. Väčšina z nich je presvedčená, že vplyv koronavírusu na svetovú ekonomiku odznie koncom prvého štvrťroku 2020 a potom sa situácia vráti do normálu. Trhové čísla očividne koronavírus neberú do úvahy: najvýznamnejší index S&P 500 je aktuálne na historických maximách na úrovni takmer 3375 bodov. Obchodníci očividne očakávajú silnejšie intervencie centrálnych bánk a s absolútnou istotou ďalej investujú do rizikových aktív.

Realitu kvantitatívneho uvoľňovania americkej federálnej banky FED podporujú údaje z poslednej aukcie 3-ročných štátnych amerických dlhopisov. Tá sa skončila s extrémne vysokým dopytom, ktorý stlačil výnosy na 1,394 %, čo je najmenej od novembra 2016. Pritom trhy ďalej čakajú expanziu vyvolanú štvrtým kvantitatívnym uvoľňovaním, ktoré by malo zahrnúť dvoj, resp. trojročné kupóny.

Na trhu dnes pozorujeme jasné prepojenie medzi vývojom preferencií súčasného amerického prezidenta Donalda Trumpa a očakávaného vývoja indexu S&P 500. Čím sa blížime bližšie k voľbe a trhy vnímajú vyššiu pravdepodobnosť znovuzvolenia Trumpa, tým viac sa investori utvrdzujú v býčom, prorastovom sentimente. Je to preto, že Trump presadzuje sériu rozsiahlych fiškálnych stimulov a presadzuje takú politiku, ktorá napomáha rastu amerických akcií. Súvis medzi očakávanou výhrou republikánskej strany a futures kontraktov na S&P 500 je zrejmá. Jediný rozdiel je mierne oneskorenie, v akom rast prebieha.

Zdroj: Zerohedge.com

Zásadná trhlina na pokojnej hladine – zlé čísla pracovného trhu

Tento optimizmus však kazia aktuálne dáta amerického pracovného trhu s negatívnym trendom. Tzv. JOLTS (skratka pre počet novo otvorených pracovných miest) hovoria, že americký trh práce už narazil na svoje limity. Administratíva síce najprv zverejnila skokový nárast počtu nových pracovných miest o neuveriteľných 354-tisíc v decembri 2019, avšak tento údaj sa rýchlo ukázal ako chyba a čísla sa revidovali smerom nadol. A to výrazne zo 6,787 mil. na 6,423 mil.. To je najnižší mesačný celkový počet od decembra 2017 alebo, inak povedané, pokles o rekordných 938-tisíc za posledné dva mesiace roka 2019.

Napriek tomu celkové makroekonomické ukazovatele v USA dnes nie sú vôbec zlé. FED skupuje štátne cenné papiere, čím udržuje finančný trh v chode. Čo by sa však stalo, keby s tým prestal? Sú len dva scenáre: keď jedného dňa vykúpi všetky, prejde na dlhopisy s dlhšou splatnosťou, alebo nechá padnúť celý finančný trh. Keďže Trump potrebuje čo najvyššie preferencie a popularitu počas celej kampane, scenár prepadu akciového trhu za nijakých okolností nedopustí. V takom prípade by totiž utrpeli na hodnote úspory amerických občanov, ktoré sú tvorené prevažne akciami. Otázkou však ostáva, či je toto tá správna stratégia pre americkú ekonomiku.