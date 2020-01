Bude pokles cien ropy trendom aj v nasledujúcich mesiacoch?

Obavy z nového koronavírusu, ktorý doposiaľ zabil v Číne 25 ľudí a nakazil viac ako 800, stlačili cenu ropy na 9-týždňové minimum.

Minulý piatok však zaznamenala cena ropy v Ázii nárast. Dôvodom bolo vyjadrenie Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO), ktorá uviedla, že je príliš skoro na to, aby sme sa obávali globálneho prepuknutia nákazy – epidémia zatiaľ zostáva lokálnou krízou.

Cestovné obmedzenia, ktorými chce čínska vláda zamedziť šírenie vírusu v čase blížiacich sa osláv nového roku, môžu negatívne ovplyvniť dopyt po rope. Rušenie letov by malo priamy dopad na dopyt po palive do lietadiel. Zároveň sa objavujú správy o náraste rezerv, čo na trh prináša obavy z prebytočnej produkcie. Najlepším ukazovateľom je objem zásob. EIA vo svojom týždňovom reporte uviedla, že zásoby klesli o 405 000 barelov. Obchodníci však očakávali úbytok ropných rezerv o približne 1 milión barelov.

Súčasná úroveň cien ropy je predovšetkým zásluhou organizácie OPEC+, ktorá zachováva prísne výrobné kvóty aj napriek celkovému zvýšeniu spotreby ropy. Kým tradiční producenti ropy, ako napríklad Rusko a Saudská Arábia, uvaľujú obmedzenia na udržanie cien, USA sa stali najväčším výrobcom ropy a zväčšujú náskok. Súčasný objem ťažby v Spojených štátoch dosahuje úroveň 13 miliónov barelov denne. USA vykazujú stabilný nárast výroby surovej ropy od roku 2016. Zásoby budú pravdepodobne aj naďalej rásť. EIA očakáva, že hrubá ropná produkcia USA vo veľkých ložiskách bridlíc sa vo februári zvýši na rekordnú úroveň, hoci tempo rastu bude najnižšie za uplynulý rok.

Budú sa Saudská Arábia a Rusko aj naďalej prizerať, ako sa ich podiel na trhu s energiou prelieva do USA? Saudská Arábia v roku 2014 stavila na to, že trhy by sa mali stabilizovať vytlačením drahých projektov ropných bridlíc pri klesajúcich cenách. Reakcia ropy však bola taká silná, že nebolo možné ukončiť túto hru. Rusko a Saudská Arábia sa dohodli na obmedzení výroby začiatkom roku 2016 a v nasledujúcich rokoch stabilizovali trh na úkor svojich vlastných ziskov.

Rusko a Saudská Arábia sa môžu v tomto roku znova pokúsiť o rovnováhu na trhu znížením produkcie. Cena ropy je v súčasnosti pomerne stabilná, avšak obavy z nadmernej ponuky sa môžu objaviť už čoskoro. Aktuálna dohoda vyprší v marci a saudský minister energetiky princ Abdulaziz sa zatiaľ nevyjadril, či zníženie produkcie OPEC+ bude následne pokračovať.

Zaujímavé bude sledovať reakciu hlavných predstaviteľov OPEC+, ak by sa naplnil scenár poklesu ceny ropy Brent pod hranicu 50 dolárov za barel. Reakcia trhov na najnovšie udalosti naznačuje, že šance na testovanie dolnej hranice obchodného rozsahu sú oveľa vyššie ako na návrat cien k stabilnému rast. Pokiaľ sa v blízkej dobe na strane dopytu nestane niečo zásadné, bude ťažké vidieť na tomto trhu nejaké pozitíva. Pre krátkodobých účastníkov trhu môže byť najbližším cieľom poklesu úroveň okolo 55 dolárov za barel Brentu a vzdialenejšie okolo 50 dolárov, ktoré sa môžu testovať vo februári.