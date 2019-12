Tesla: na hranici investície a špekulácie

Tesla je neuveriteľným príbehom posledných rokov: je najznámejšou a najprogresívnejšou značkou v oblasti elektromobilov, ktorej hodnota je vysoká aj napriek dlhodobej stratovosti a vysokému zadlženiu.

Akonáhle Tesla v poslednom kvartáli „predviedla“ zisk, jej hodnota narástla o ďalších, neuveriteľných 30 %.

Hodnota Tesly narástla po posledných výsledkoch v priebehu dvoch obchodných dní o extrémnych 30 %. Dôvodom bol neočakávaný zisk, pričom analytici očakávali pokračovanie stratového fungovania. Druhým impulzom rastu bolo predstavenie nového modelu Tesla Cybertruck v uplynulých týždňoch. Sumárne Tesla od konca októbra do dnešného dňa vzrástla o viac ako 50 %. Je za tým fundament spoločnosti alebo informačný ,,boom‘‘ a stádovitosť ľudí, ktorí investujú do Tesly bezhlavo?

Tento týždeň Tesla zverejnila zníženie ceny sedanov Model 3 o 20 % a ešte väčší cenový pokles od nasledujúceho roku. Tesla ide cestou nákupu čínskych komponentov a tým vyhnutiu sa dovozným clám. Cena za vozidlá Model 3, ktoré sa vyrobia v novej továrni Tesly v Shanghai a ktoré sa budú najskôr predávať za 50 800 USD, klesne od polovice 2020 na cca 43 000 USD. Ďalším dôvodom znižovania cien je klesajúci predaj áut v Číne, na čo všetci konkurenti zareagovali znižovaním cien.

Fundamenty hovoria jednoznačne. Najhlavnejší ukazovateľ spoločnosti - P/E (pomer ceny k ziskom) - je v súčasnosti na hodnote 86. Podľa odhadov v budúcnosti vzrastie na 167-násobok ceny oproti ziskovosti. Očakávaný rast ukazovateľa vyvoláva u investorov ešte vyššie nadhodnotenie spoločnosti oproti jej vnútornej hodnote. Pri porovnaní s konkurenčnou automobilkou napr. BMW je ukazovateľ Tesly 77-krát vyšší. Pre posledný kvartál sa počíta s nárastom ziskovosti, avšak následne sa predpokladá výrazný pokles.

Marža zostane na približne rovnakej úrovni 17,5 % podľa očakávaní do polovice roku 2020. No plánované znižovanie cien v Číne bude mať dopad aj na maržu, ktorá by sa mala s najväčšou pravdepodobnosťou znížiť. Priemer odhadovanej ceny, ktorú by mala spoločnosť dosiahnuť o 12 mesiacov je o 23 % nižšia než súčasná cena 378 USD/akciu. Väčšina analytikov odporúča predaj akcií spoločnosti.

Suverénne najhorším ukazovateľom je zadlženie spoločnosti, ktoré hovorí o pomere celkového dlhu k aktívam na úrovni 220 %. Ak Tesla reálne začne stavať plánovanú fabriku blízko Berlína v roku 2020, nebude mať inú možnosť ako emitovať ďalšie dlhopisy. Tým pádom ukazovateľ ešte narastie. Exponenciálny rast zadlženia spoločnosti ukazujú štatistiky už od roku 2013.

Spoločnosť po výrazných prepadoch v prvom a druhom kvartáli narástla od začiatku roka o viac ako 11 % a v súčasnosti sa pohybuje v zóne svojho dlhodobého maxima. Ako ukazuje graf, Tesla vykazuje veľkú volatilitu akcií, čo je podľa Keynesa následok neprimeraných reakcií neskúsených investorov na udalosti. Otázkou ostáva, čo v reakcii na rekordnú cenovú úroveň akcií urobia investori a do akej miery budú aj napriek zhoršujúcim sa parametrom ďalej dôverovať dlhodobému pozitívnemu výhľadu.

Zdroj: www.tradingview.com